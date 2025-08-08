China retoma restricciones tipo Covid ante brote de chikungunya que supera los 10,000 casos

El virus del chikungunya, transmitido por mosquitos Aedes —también vectores del dengue y el zika— provoca fiebre, dolor articular intenso y, en casos graves, complicaciones cardíacas y neurológicas. ( FUENTE EXTERNA )

China ha reinstaurado medidas de control similares a las aplicadas durante la pandemia de Covid-19 debido a un brote de chikungunya que ya supera los 10,000 casos a nivel nacional, según reportes oficiales y de la prensa local.

El virus, transmitido por mosquitos Aedes —también vectores del dengue y el zika— provoca fiebre, dolor articular intenso y, en casos graves, complicaciones cardíacas y neurológicas. Aunque no suele ser mortal, su impacto en la salud puede prolongarse durante semanas o meses.

Las autoridades chinas han reportado más de 7,000 casos en la ciudad de Foshan, en el sur del país, y al menos 3,000 en otras 12 ciudades de la provincia de Guangdong. Como medida preventiva, los pacientes hospitalizados son cubiertos con mosquiteros y deben permanecer aislados hasta una semana o hasta que den negativo al virus.

Imágenes difundidas muestran a trabajadores estatales rociando desinfectante en calles, zonas residenciales y obras de construcción. También se emplean drones para identificar criaderos y dispersar insecticidas, mientras que la población ha sido instruida a eliminar agua acumulada en macetas, botellas y otros recipientes. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 1,400 dólares o cortes de electricidad.

El brote se enmarca en un repunte global de casos iniciado a principios de 2025, con focos importantes en islas del océano Índico como La Reunión, Mayotte y Mauricio. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, hasta el 4 de agosto se habían registrado 240,000 casos y 90 muertes en 16 países. Brasil encabeza la lista con más de 201,000 infecciones, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de viaje de nivel 2 para países afectados, entre ellos Brasil, Colombia, India, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Tailandia y China. En 2024, el país reportó 200 casos importados sin muertes, y el chikungunya era raro en viajeros estadounidenses antes de 2006.

Transmisión del virus

El virus no se transmite de persona a persona, sino por la picadura de un mosquito infectado. Entre los grupos con mayor riesgo de complicaciones están los recién nacidos, mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Actualmente no existe tratamiento antiviral, pero se pueden controlar los síntomas con reposo, líquidos y medicamentos para el dolor. En 2023 y 2025 se aprobaron en EE. UU. dos vacunas —IXCHIQ y VIMKUNYA— recomendadas solo para viajeros a zonas de brote o trabajadores de laboratorio expuestos.

La médica de la OMS Diana Rojas Álvarez advirtió que la situación recuerda a la gran epidemia de 2004-2005, cuando cerca de medio millón de personas se infectaron en África, Asia y América: "Estamos viendo repetirse la historia", afirmó.