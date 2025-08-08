El primer ministro indio Modi tuvo una "buena" conversación con su "amigo" Putin

El primer ministro indio Narendra Modi declaró el viernes que mantuvo una "buena" conversación con su "amigo", el presidente ruso Vladimir Putin. ( FUENTE EXTERNA )

El primer ministro indio Narendra Modi declaró el viernes que mantuvo con su "amigo", el presidente ruso Vladimir Putin, una "buena" conversación, en la que hablaron de Ucrania y reiteraron su compromiso para reforzar las relaciones entre ambos países.

El jefe de gobierno añadió que se congratula de poder "recibir al presidente Putin en India más adelante este año", en un comunicado difundido en las redes sociales.

"Tuve una muy buena conversación detallada con mi amigo el presidente Putin. Le agradecí por haber compartido las últimas informaciones sobre Ucrania", dijo Modi.

La conversación telefónica entre ambos dirigentes fue después de que Donald Trump impusiera aranceles muy altos a India.

Aranceles duplicados

El miércoles, el presidente estadounidense anunció además que en tres semanas duplicará los aranceles a los productos exportados a Estados Unidos por India, aumentándolos al 50 %, debido a sus compras de petróleo ruso, que son una importante fuente de ingresos para financiar su ofensiva en Ucrania.

India economizó miles de millones de dólares en las importaciones energéticas, lo que facilitó que los precios internos del combustible permanecieran relativamente estables.

Rusia, que mantiene con India buenas relaciones desde la era soviética, también es uno de sus principales proveedores de armas.

Putin se reunió el jueves con Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional de Modi

Según el gobierno ruso, Putin se reunirá con Trump "en los próximos días".