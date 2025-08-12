×
Arrestan a la esposa del destituido expresidente surcoreano Yoon

Kim Keon Hee es vinculada a varios casos de manipulación del mercado de valores y corrupción

    Arrestan a la esposa del destituido expresidente surcoreano Yoon
    La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur. (FUENTE EXTERNA)

    La ex primera dama surcoreana Kim Keon Hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk Yeol, fue arrestada el martes por la noche en relación con varios casos de manipulación del mercado de valores y corrupción, informó la fiscalía.

    Su detención se produjo pocas horas después de que los fiscales anunciaran una orden de captura en su contra. Según la agencia de noticias Yonhap, la decisión se basa en el riesgo de destrucción de pruebas.

    Kim, de 52 años, está acusada, entre otros, de haber inflado artificialmente el valor de las acciones de una empresa de comercio automovilístico entre 2009 y 2012, y de haber aceptado regalos de lujo mientras era primera dama.

    Entre rejas

    Su detención y prisión preventiva significan que los dos miembros de la antigua pareja presidencial se encuentran ahora entre rejas, algo inédito en Corea del Sur.

    Su esposo, destituido como mandatario en abril, está detenido por intentar imponer una ley marcial en diciembre y sumir al país en un largo periodo de caos político.

    • Acusado de insurrección, fue sustituido en junio por su rival, Lee Jae Myung.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.