Sube a casi 200 el balance de muertos por monzón en Pakistán

En las últimas 24 horas las lluvias torrenciales que azotan el norte de Pakistán han causado al menos 194 muertos. ( FUENTE EXTERNA )

Las lluvias torrenciales que azotan el norte de Pakistán han causado al menos 194 muertos en 24 horas, según el último balance anunciado el viernes por las autoridades, lo que eleva a más de 500 el número de muertos desde el inicio del monzón a finales de junio.

Se han registrado al menos 180 muertes en la única provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, indicó la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres.

Otras nueve personas fallecieron en Cachemira paquistaní, mientras que cinco personas murieron en la región turística de Gilgit-Baltistán.

Cambio climático

Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

En los últimos años sus 255 millones de habitantes han sufrido grandes inundaciones, desbordamientos de lagos glaciares y sequías, fenómenos que, según los científicos, se multiplicarán bajo la influencia del cambio climático.