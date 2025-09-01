×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Putin afirma que la OCS puede impulsar un sistema internacional más justo

Putin resaltó que la OCS desempeña un papel importante en la cooperación y construcción de seguridad regional

    Expandir imagen
    Putin afirma que la OCS puede impulsar un sistema internacional más justo
    El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 01 de septiembre de 2025. (EFE)

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) podría convertirse en el principal mecanismo para establecer un sistema de relaciones internacionales más justo y estable.

    Durante su intervención, el mandatario expresó su apoyo a las iniciativas presentadas por China en esa dirección. "La OCS puede convertirse en la plataforma líder para el desarrollo de un sistema más justo de relaciones internacionales. Rusia respalda las propuestas de China para fortalecer ese proceso", declaró.

    • Putin resaltó que el organismo, integrado por países de Asia y Eurasia, desempeña un papel importante en la promoción de la cooperación y en la construcción de un marco de seguridad regional.
    RELACIONADAS

    La OCS

    La Organización de Cooperación de Shanghái fue creada en 2001 y agrupa a China, Rusia, India, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán como miembros plenos, además de contar con países observadores y socios de diálogo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.