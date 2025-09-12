Rusia afirma que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa"

Las fuerzas rusas avanzan con fuerza en el frente y Putin prometió seguir luchando si no se satisfacen sus demandas para la paz. ( FUENTE EXTERNA )

Rusia afirmó este viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca ocupar todo el país.

Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa, no prosperaron en las últimas semanas.

Rusia se ha mantenido firme en sus exigencias y no ha cesado sus ataques terrestres y aéreos.

"Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa" en las conversaciones con Kiev, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Las declaraciones coinciden con el inicio este viernes de ejercicios militares conjuntos de Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, que inquietan a la OTAN.

Esta semana, Polonia acusó a Moscú de violar con drones su espacio aéreo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes que lanzará una operación para "reforzar todavía más" sus posiciones a lo largo de su flanco oriental, cercano o limítrofe con Rusia.

La alianza militar comenzará estas actividades en "los próximos días" y contarán con la participación de miembros como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania, informó Rutte.

La paciencia de Trump se agota

Las tres rondas de conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, así como la cumbre entre Trump y Putin a mediados de agosto en Alaska, no lograron ningún avance para poner fin a los combates.

Las fuerzas rusas avanzan con fuerza en el frente y Putin prometió seguir luchando si no se satisfacen sus demandas para la paz, como más concesiones de territorio de parte de Ucrania.

Trump ha amenazado repetidamente a Moscú con sanciones adicionales si no detiene su ofensiva, pero todavía no cumplió sus advertencias.

"Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", declaró Trump a Fox News ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa de Rusia a poner fin al conflicto.

Ucrania ha descartado hacer concesiones territoriales a cambio de un acuerdo y pide una cumbre entre Putin y Zelenski para salir del punto muerto, un encuentro que el dirigente ruso descartó por ahora.

Zelenski advirtió a los países occidentales que Putin todavía busca "ocupar toda Ucrania" y que no parará su maquinaria de guerra "a no ser que lo fuercen a cambiar sus objetivos".

"Una escalada desestabilizadora"

Polonia denunció que 19 drones rusos entraron en su espacio aéreo en la madrugada del miércoles, lo que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que se trató de una incursión deliberada, pero Rusia lo niega y afirma que no se ha presentado ninguna prueba de que los drones fueran rusos.

En la sede de la ONU en Nueva York, Polonia y cerca de 40 países aliados instaron a Rusia a evitar nuevas "provocaciones", antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, solicitada por el gobierno polaco.

"Las acciones imprudentes de Rusia" constituyen "una escalada desestabilizadora que acerca a toda la región a un conflicto más que en ningún otro momento de los últimos años", declaró a los periodistas el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Marcin Bosacki, que leyó una declaración en nombre de cerca de 40 países, incluidos la UE en bloque, Ucrania, Estados Unidos, Japón y Canadá.

Por otra parte, las maniobras militares rusas y bielorrusas, llamadas "Zapad" y que tienen lugar cada cuatro años, también mantienen en alerta a Polonia y los países bálticos.

El Ministerio de Defensa ruso publicó el viernes un video en el que se ven vehículos blindados, helicópteros y buques en acción.

Las maniobras de este viernes son "ejercicios planificados, no están dirigidos contra nadie", declaró el portavoz del Kremlin.

Polonia afirmó que alrededor de 40,000 soldados estarán estacionados cerca de la frontera con Bielorrusia hasta que terminen, mientras que Lituania y Letonia anunciaron cierres parciales del espacio aéreo.

Los ejercicios tienen lugar cerca de Borísov, al este de Minsk, la capital de Bielorrusia, indicaron las autoridades de ese país. El ejército ruso detalló que algunas "acciones prácticas" se realizarán en Rusia, en el mar de Barents y en el mar Báltico.

Las últimas maniobras, organizadas en 2021, movilizaron a unos 200,000 soldados rusos apenas unos meses antes del inicio de la invasión en la exrepública soviética.

Los ejercicios actuales deberían ser mucho más reducidos, ya que cientos de miles de soldados rusos están desplegados en Ucrania.