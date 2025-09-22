Detenida en Corea del Sur la líder de la Iglesia de la Unificación

Hak Ja Han, abajo, al centro, lideresa de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur, llega al tribunal del Distrito Central de Seúl, Corea del Sur, el lunes 22 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La líder de la Iglesia de la Unificación fue detenida el martes en Corea del Sur por denuncias de sobornos ligados a una ex primera dama, incluyendo obsequios de lujo, informaron los fiscales del caso.

"La Corte del Distrito Central de Seúl emitió la orden (de arresto) al considerar que existe riesgo de que manipule pruebas", dijo la fiscalía en un comunicado.

Han Hak-ja, de 82 años, fue interrogada el lunes por su supuesto papel en el soborno de la ex primera dama Kim Keon Hee y un legislador, y la fiscalía pidió su arresto al día siguiente.

Después de emitida la orden, Han fue trasladada al Centro de Detención de Seúl.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por el fallecido esposo de Han, Moon Sun-myung, y ha sido foco de controversia en varios países, incluso en América Latina.

Moon aseguraba ser la segunda venida de Jesucristo y la iglesia tiene una cultura de culto. Sus seguidores son llamados despectivamente "moonies".

La iglesia tiene negocios en una amplia gama de sectores, como prensa, turismo y distribución de alimentos.

"Aceptamos humildemente la decisión de la corte", indicó la iglesia en un comunicado.

"Vamos a cooperar sinceramente con la investigación en marcha y los procedimientos del juicio para establecer la verdad, y haremos lo posible por aprovechar esta oportunidad para restablecer la confianza en nuestra iglesia", agregó.

"Nos disculpamos profundamente por causar preocupación".

Han asumió el mando de la organización tras la muerte de Moon en 2012.

Se le acusa de ordenar el envío a Kim, en 2022, de obsequios de lujo incluyendo una bolsa de diseñador y un collar de diamantes, para ganarse el favor de su esposo, Yoon Suk Yeol, quien ese año asumió la presidencia de Corea del Sur.

La ex primera dama fue arrestada e imputada por cargos de soborno y manipulación de bolsa. Su esposo también está detenido y enfrenta un juicio por su declaración de una fallida ley marcial en diciembre.

Yoon también es acusado de sobornar a un legislador con 100 millones de wons (72,000 dólares).