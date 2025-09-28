Rama X, el rey más rico del mundo: su fortuna incluye 17 mil propiedades, 38 jets y cientos de autos

Si se hace difícil pronunciar el nombre Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, llámelo Rama X, el rey de Tailandia, que tiene una fortuna más grandes que la de cualquier monarca de Europa y que compite con las de los grandes multimillonarios.

Nacido el 28 de julio de 1952 en Bangkok, Vajiralongkorn fue designado príncipe heredero en 1972. Su ascenso al trono en 2016, tras la muerte de su padre Bhumibol Adulyadej, marcó un cambio en la monarquía tailandesa, al combinar tradición, poder político y una de las fortunas más grandes del planeta.

El 1 de diciembre de ese mismo año, y tras la invitación del gobierno, aceptó el trono con carácter retroactivo, convirtiéndose en el décimo rey de la dinastía. Su coronación oficial se celebró en mayo de 2019.

Las biografías que publican diversos medios señala que el monarca recibió formación en academias de Australia y Reino Unido, y entrenó con ejércitos de Estados Unidos, desarrollando especialidades en demolición y guerra no convencional.

Piloto de aviones y helicópteros, participó activamente en campañas contra insurgencias comunistas en las décadas de 1970 y 1990. Actualmente ostenta los más altos rangos en las fuerzas armadas de Tailandia, aunque su papel militar es hoy principalmente ceremonial.

Fortuna y negocios

Con un patrimonio estimado en más de 30,000 millones de dólares, Rama X figura como uno de los monarcas más ricos del mundo. Sus bienes incluyen 17,000 propiedades en Bangkok, una colección de 38 jets privados, 300 automóviles de lujo y 52 barcos dorados para ceremonias.

Más allá de la herencia, ha consolidado su riqueza mediante inversiones estratégicas en sectores como telecomunicaciones, energía e inmobiliaria.

Sus proyectos en zonas clave de Bangkok generan ingresos millonarios, posicionándolo también como un influyente hombre de negocios.

La agencia EFE publicó que activos no solo superan con creces la fortuna de figuras como el rey Carlos III del Reino Unido, sino que incluso rivalizan con algunos de los magnates más poderosos del sector tecnológico a nivel global.

Un rey polémico

Aunque su figura es respetada oficialmente y está protegida por estrictas leyes de lesa majestad que prohíben cualquier crítica, Rama X no goza de la misma popularidad que sus padres. Su estilo de vida extravagante, rumores sobre su vida privada y el distanciamiento con parte de la población han alimentado percepciones de frialdad y controversia.

Aun así, su rol como jefe de Estado lo mantiene en el centro de la vida política y cultural tailandesa, entre la solemnidad de la tradición real y el escrutinio internacional hacia un monarca que combina poder, riqueza y polémica en igual medida.

