Sismo
Sismo

Un sismo de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape

    Expandir imagen
    Un sismo de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas
    El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami" después del sismo que afectó esa región. (FUENTE EXTERNA)

    Un sismo de magnitud 6.9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS.

    El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33,000 personas.

    Posible amenaza de tsunami

    El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

    Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

