Incendio en complejo residencial de Hong Kong deja 13 muertos y 15 heridos

El devastador incendio que azotó este miércoles un complejo de ocho edificios en Hong Kong dejó al menos trece personas muertas y quince heridas, según reportes de medios internacionales, entre ellos Bloomberg. El siniestro se produjo en una zona residencial del distrito de Tai Po y mantiene en alarma a miles de residentes.

Videos tomados por testigos y difundidos en redes sociales muestran enormes columnas de humo elevándose desde los edificios envueltos en llamas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona. El fuego, que ya supera las seis horas de duración, afecta a cuatro bloques del vecindario y ha requerido la intervención masiva de bomberos y personal de rescate.

Entre las víctimas fatales figura un bombero de 37 años que fue encontrado desplomado durante las labores de emergencia. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Príncipe de Gales, murió poco después.

Siniestro con alerta máxima

El incendio ocurrió en un complejo con cerca de dos mil viviendas y alrededor de cuatro mil residentes. Las autoridades clasificaron el siniestro con nivel de alerta 5, la máxima categoría en la escala local de emergencias.

La propagación del fuego se habría acelerado debido al andamiaje de bambú instalado en uno de los bloques, actualmente en proceso de renovación.

La Escuela Pública Bautista de Tai Po, ubicada en las inmediaciones, pidió a los padres y tutores evitar la zona mientras continúan las operaciones de emergencia.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ordenó "un esfuerzo máximo" de todos los departamentos gubernamentales para extinguir el fuego y rescatar a las personas atrapadas. Además, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y a los heridos, a quienes garantizó apoyo estatal en medio de la tragedia.

De momento no se han divulgado las causas del incendio y se espera que las autoridades inicien una investigación cuando el siniestro sea controlado.