Japón quiere frenar el acoso con AirTag tras el caso de una joven asesinada por su ex

Japón endurece controles a rastreadores Bluetooth tras casos de acoso con AirTags, como el que terminó en el asesinato de Asahi Okazaki. ( FUENTE EXTERNA )

Durante meses, Asahi Okazaki hizo lo que se supone que debe hacer una víctima cuando siente que su vida corre peligro: llamó, denunció, insistió. Lo hizo nueve veces en apenas once días. Habló con oficiales distintos.

Advirtió que su exnovio la seguía, la esperaba frente a su casa, la amenazaba. Y aun así, el Estado japonés no la protegió.

El caso de esta joven de 20 años, asesinada en diciembre del año pasado en la prefectura de Kanagawa, terminó por convertirse en la grieta que abrió un debate que Japón venía aplazando: la regulación de los dispositivos Bluetooth usados como localizadores. Durante años, habían sido herramientas prácticas para encontrar llaves, mochilas o maletas; hoy, su otro uso expone el vacío legal de un país acostumbrado a legislar después de los hechos.

La cronología del horror quedó registrada en un informe interno de la Policía de Kanagawa que incluye llamadas ignoradas, detalles mal anotados, sospechas reprimidas con el optimismo burocrático de que "el problema ya estaba resuelto".

Cuando Asahi dejó de responder mensajes, los agentes concluyeron que quizá se había marchado por voluntad propia. No ingresaron a la casa del sospechoso. No realizaron análisis forenses iniciales. No trataron la desaparición como un caso urgente, pese a que una ventana rota y una denuncia previa apuntaban a lo contrario.

Meses después, en abril, encontraron su cuerpo oculto bajo el piso de la vivienda de su exnovio.

Rastreadores Bluetooth

Pero la historia no se detuvo en el crimen. El caso sacó a la luz el uso de rastreadores Bluetooth —AirTag, Tile y otros— para vigilar a mujeres sin su consentimiento. Algunas eran perseguidas por exparejas que escondían dispositivos en automóviles, bolsos o incluso juguetes de sus hijos. En solo tres años, los reportes policiales sobre acoso mediante estas etiquetas pasaron de tres a casi 400.

La muerte de Asahi fue la gota que desbordó la paciencia pública.

En noviembre, el Gobierno aprobó una reforma profunda de la ley antistalking: quedará prohibido usar rastreadores Bluetooth para monitorear personas; la policía podrá intervenir sin esperar una denuncia formal; y los jueces podrán incluir la prohibición de utilizar estos dispositivos dentro de las órdenes de alejamiento.

Es la primera vez que Japón regula explícitamente la tecnología que muchos agresores estaban usando para reconstruir la vida cotidiana de sus víctimas paso a paso.

Detonante: "Omisiones graves"

El Ejecutivo reconoció que el detonante fue este caso. El informe policial, hecho público tras una fuerte presión social, admitía "falta de urgencia", "fallas estructurales" y "omisiones graves" en la gestión de la denuncia.

Afuera, en la calle, la historia resonó con fuerza: una joven que pidió ayuda repetidas veces y murió sin que el Estado reaccionara. Dentro del Parlamento, esa misma historia aceleró una legislación que llevaba años en discusión.

Hoy, Japón debate cómo equilibrar innovación y seguridad; cómo impedir que herramientas pensadas para perder objetos se conviertan en mecanismos de cacería humana; cómo corregir un sistema policial que falló donde más debía responder.

El país intenta que su muerte no caiga al vacío. Su nombre —que significa "sol de la mañana"— se ha convertido en un recordatorio de que los malos usos de la tecnología pueden encontrar vacíos legales con consecuencias humanas.