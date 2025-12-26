×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol

Fiscalía surcoreana solicita pena de 10 años para expresidente por la ley marcial

Yoon suspendió brevemente el régimen civil en Corea del Sur el 3 de diciembre de 2024, la primera vez en más de cuatro décadas, lo que provocó protestas masivas y un enfrentamiento en el Parlamento

    Expandir imagen
    Fiscalía surcoreana solicita pena de 10 años para expresidente por la ley marcial
    El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. (FUENTE EXTERNA)

    Los fiscales surcoreanos solicitaron este viernes una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol por delitos relacionados con su fallida declaración de la ley marcial del año pasado.

    Yoon suspendió brevemente el régimen civil en Corea del Sur el 3 de diciembre de 2024, la primera vez en más de cuatro décadas, lo que provocó protestas masivas y un enfrentamiento en el Parlamento.

    Desde que fue destituido de su cargo en abril por el Tribunal Constitucional, se ha enfrentado a múltiples juicios por acciones relacionadas con su declaración de la ley marcial.

    Los fiscales solicitaron el viernes una pena de 10 años de prisión por cargos que incluyen obstrucción a la justicia, después de que Yoon supuestamente excluyera a los miembros del gabinete de una reunión sobre su decisión y, en enero, impidiera a los investigadores detenerlo.

    Más

    • Se espera que un tribunal de Seúl dicte sentencia sobre el caso el próximo mes, según la agencia de noticias Yonhap.

    Yoon afirmó este mes que su decisión de declarar la ley marcial estaba justificada en la lucha contra "las actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras".

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.