China anuncia maniobras militares esta semana alrededor de Taiwán

Este despliegue a gran escala se da después de semanas de tensiones entre China y Japón, iniciadas por comentarios que sugieren un potencial apoyo japonés a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado. ( FUENTE EXTERNA )

China anunció el lunes que realizaría "grandes" ejercicios militares el martes alrededor de Taiwán, que incluirán actividades con fuego real en cinco zonas marítimas y aéreas cerca de la isla de gobierno autónomo que Pekín reclama como propia.

"A partir del 29 de diciembre, el Mando del Teatro Oriental del EPL (Ejército Popular de Liberación) desplegará soldados de su ejército, marina, fuerza aérea y fuerza de cohetes para efectuar maniobras militares conjuntas denominadas 'Misión Justicia 2025'", indicó en un comunicado el portavoz militar, coronel Shi Yi.

En un comunicado separado, el EPL mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán, donde "serán organizadas actividades de fuego real" desde las 08:00 hasta las 18:00 del martes (00:00 a 10:00 GMT).

"En aras de la seguridad, se recomienda que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo antes mencionados", agrega el comunicado.

Taiwán condenó el anuncio de las maniobras, que calificó como una "intimidación militar".

"En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacioanles y el uso de la intimidación militar para amenazar a países vecinos, Taiwán expresa su fuerte condena", indicó la portavoz presidencial Karen Kuo en un comunicado.

A su vez, el ejército taiwanés anunció que "se estableció un centro de respuesta y se movilizaron fuerzas apropiadas" ante las maniobras chinas.

Este despliegue a gran escala se da después de semanas de tensiones entre China y Japón, iniciadas por comentarios que sugieren un potencial apoyo japonés a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.

También ocurre después de la más reciente venta de armas estadounidense a Taiwán, la cual provocó una respuesta airada de parte de Pekín, que la semana pasada impuso sanciones contra 20 empresas bélicas de Estados Unidos.

Las maniobras de esta semana son "una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán", y son "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y unidad nacional de China", agregó Shi en el comunicado.

Los planes de las maniobras incluyen navíos "que se aproximan a la isla de Taiwán desde diferentes direcciones", precisó Shi.

Los "asaltos conjuntos" buscan "probar sus capacidades de efectuar operaciones conjuntas".