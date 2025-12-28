×
Corea del Norte prueba un misil de crucero de largo alcance

Se trata aparentemente del primer ensayo de ese tipo desde comienzos de noviembre

    Corea del Norte prueba un misil de crucero de largo alcance
    Misil de crucero de largo alcance. (FUENTE EXTERNA)

    Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance al mar, según informaron el lunes los medios estatales.

    El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó el ejercicio, realizado el domingo sobre el mar Amarillo, e instó al desarrollo "ilimitado y sostenido" de las fuerzas nucleares de su país, dijo la agencia de noticias KCNA.

    Se trata aparentemente del primer ensayo de ese tipo desde comienzos de noviembre.

    Reacciones y detección en Corea del Sur

    Inicialmente sólo se reportó un disparo, pero luego se dijo que fueron dos los misiles disparados sobre el mar Amarillo.

    De su lado, las fuerzas militares de Corea del Sur informaron haber detectado el lanzamiento de varios misiles desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, según la agencia de noticias Yonhap.

    • El objetivo del ejercicio era evaluar la "forma de respuesta y la capacidad de combate de las subunidades de misiles de largo alcance", puntualizó la KCNA.
