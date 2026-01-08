Liquidan banco de magnate en Camboya vinculado a empresas tabacaleras en RD

El banco camboyano Prince, fundado por el magnate Chen Zhi, fue puesto en liquidación un día después de su extradición a China acusado de multimillonarias ciberestafas. ( FUENTE EXTERNA )

El banco camboyano Prince, fundado por el magnate Chen Zhi, fue puesto en liquidación, anunció el jueves el Banco Central del país asiático, un día después de su extradición a China acusado de multimillonarias ciberestafas.

Estados Unidos ya había sancionado al empresario de origen chino en octubre tras acusarlo de dirigir operaciones en campos de trabajos forzados en Camboya, en una decisión que también golpeó fuertemente a la industria tabacalera latinoamericana.

El grupo Prince de Zhi es el mayor accionista de Allied Cigar Corporation, matriz de la compañía española Tabacalera, que a su vez controla los gigantes Tabacalera de García de República Dominicana y la cubana Habanos, en la que participa a partes iguales la estatal Cubatabaco.

Detención y extradición

Las autoridades camboyanas anunciaron el miércoles por la noche la detención y extradición de tres ciudadanos de origen chino, entre ellos Chen Zhi, "en el marco de la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional".

"El Banco Nacional de Camboya desea informar al público que Prince Bank Plc. fue puesto en liquidación, de conformidad con las leyes del Reino de Camboya", indicó este jueves la institución en un comunicado.

No obstante, los clientes de Prince pueden "retirar su dinero con normalidad preparando los documentos necesarios para la retirada", precisó el emisor camboyano.

Las autoridades chinas no han hecho comentarios sobre esta extradición y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, contactado por la AFP, se ha negado a hacerlo.

El grupo Prince, que rechaza las acusaciones, es uno de los conglomerados más importantes de Camboya.

Opera desde 2015 en más de 30 países en los sectores inmobiliario, de servicios financieros y de consumo.

Según expertos, Camboya alberga decenas de centros de estafa, en los que miles de personas se dedican a realizar engaños en línea, algunas de forma voluntaria y otras como víctimas de trata.