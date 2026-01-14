Al menos 32 muertos al caer una grúa sobre un tren en Tailandia

Los rescatistas trabajan en los restos de un tren de pasajeros después de que una grúa de construcción se derrumbara sobre él en el distrito de Sikhio, Nakhon Ratchasima, Tailandia. ( EFE/EPA/NARONG SANGNAK )

Al menos 32 personas murieron y otras decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, según el último balance de las autoridades locales.

La grúa se utilizaba en la obra de un proyecto ferroviario respaldado por China y gestionado por una empresa tailandesa implicada en varios accidentes similares en el pasado.

Su caída provocó el descarrilamiento del tren que circulaba entre Bangkok, y el noreste del país.

El ministerio de Salud tailandés dio cuenta de 32 muertos, tres desaparecidos y 64 personas hospitalizadas, incluidas siete en estado grave.

El incidente

En torno a las 9H00 (2H00 GMT) Mitr Intrpanya, un habitante de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, escuchó "un gran ruido seguido de dos explosiones".

"Cuando fui a ver qué había pasado, encontré la grúa sobre un tren de pasajeros de tres vagones. El metal de la grúa parecía haber partido por la mitad el segundo vagón", declaró este hombre de 54 años.

En imágenes difundidas por medios locales se ve a rescatistas corriendo hacia el tren volcado de costado mientras sale humo de los escombros.

Las operaciones de rescate fueron interrumpidas temporalmente debido a una "fuga de productos químicos", indicó la policía local, sin precisar su origen.

La grúa formaba parte de una obra para la puesta en servicio del primer tren de alta velocidad de Tailandia.

Este proyecto, de más de 5,000 millones de dólares, debe permitir de aquí a 2028 unir Bangkok con Kunming, en el sur de China, a través de Laos.

Está respaldado por China en el marco de su política de las "nuevas rutas de la seda", destinada a mejorar sus intercambios comerciales en el mundo y a reforzar su influencia.

Con el fin de evitar que este ferrocarril aumente su dependencia de Pekín en detrimento de sus buenas relaciones con Estados Unidos, Tailandia insistió en asumir la totalidad del coste.

China proporciona aun así asistencia técnica, pero "parece que el tramo en cuestión está siendo construido por una empresa tailandesa", comentó el Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Se trata de Italian Thai Development, que anunció en un comunicado que asumiría "la responsabilidad de indemnizar a las familias de las víctimas y de cubrir los gastos médicos de los heridos".

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó que los responsables deberán "rendir cuentas".