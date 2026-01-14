Al menos 3,428 muertos en Irán por represión de protestas, según oenegé

Aunque las autoridades dicen que no tienen cifras oficiales, una oenegé estimó este miércoles que los muertos en Irán por las protestas siguen aumentando, al igual que los detenidos. ( AFP )

Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3,428 manifestantes en la represión de las protestas, informó este miércoles la oenegé Irán Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que reportó que hay más de 10,000 detenidos.

La organización explicó que este aumento en el balance se debe a nuevas informaciones de los ministerios de Salud y de Educación de Irán y que la mayoría de las muertes, cerca de 3,379, se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero.

Aumenta la cantidad de detenidos

Irán está preparado para responder "con firmeza" a Estados Unidos e Israel, declaró este miércoles el comandante de los Guardianes de la Revolución, y acusó a los dirigentes de esos países de estar detrás de las protestas que sacuden la República Islámica.

Los Guardianes de la Revolución están "en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo", declaró el comandante Mohammad Pakpour en un comunicado citado en televisión, en el que también acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los "asesinos de la juventud de Irán".

Las autoridades iraníes no tienen aún un recuento de las víctimas mortales de las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas, aunque admiten que hay "muchos muertos", según comentaron fuentes gubernamentales en Teherán.

"No tenemos un número de muertos aún", indicaron las fuentes bajo condición de anonimato, añadiendo a continuación que "ha habido muchos muertos".

Según estas fuentes, todavía se están identificando cadáveres y eso dificulta, según dicen, hacer estimaciones.