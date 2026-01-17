Desaparece de los radares en Indonesia un avión con 11 personas a bordo

El avión desaparecido es un ATR 42-500, según ATR, el fabricante francés de este tipo de aparatos de transporte regional turbopropulsados. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades indonesias buscan este sábado un pequeño avión con 11 personas a bordo, con el que perdió el contacto cuando sobrevolaba el este del país, indicaron a AFP responsables de los equipos de rescate.

El avión turbopropulsado, perteneciente a la aerolínea Indonesia Air Transport, viajaba hacia Macasar, en el sur de la isla de Célebes, tras haber despegado de Yogyakarta, en la isla de Java. A bordo iban tres pasajeros y ocho tripulantes.

El contacto se perdió poco después de las 13h hora local (06H00 GMT).

El avión es un ATR 42-500, según ATR, el fabricante francés de este tipo de aparatos de transporte regional turbopropulsados, con sede en Toulouse.

"Los expertos de ATR están totalmente implicados en colaborar con las autoridades indonesias y la compañía", indicó en un comunicado la empresa francesa.

El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, declaró que sus equipos fueron desplegados en una zona montañosa de la región de Maros, a unos 42 km de Macasar, en base a la última posición conocida del aparato.

El Ejército del Aire, la policía y voluntarios participan en las búsquedas, añadió.

Por su extensión y su carácter insular, Indonesia depende mucho del transporte aéreo para comunicar sus islas.

Historial de accidentes aéreos

El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin ningún superviviente.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.