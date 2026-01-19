Un incendio en un centro comercial en Pakistán deja 21 muertos

Zona del incendio con miembros de organismos de rescate de Pakistán, este lunes 19 de enero. ( AFP )

Un incendio ocurrido el fin de semana en un centro comercial de Karachi, en el sur de Pakistán, dejó 21 muertos, informaron este lunes los socorristas locales, que siguen buscando a unos 60 desaparecidos.

El fuego se desató el sábado por la noche en el Gul Plaza, uno de los centros comerciales más concurridos de Karachi, con tres plantas y 1,200 tiendas.

"En total hallamos 21 cuerpos y las operaciones de búsqueda continúan", indicó el lunes a AFP Hasan Jan, responsable de las operaciones de auxilio, quien añadió que las llamas están bajo control.

El siniestro dejó además unos treinta heridos, que tuvieron que ser hospitalizados.

Por su parte, el inspector de policía, Syed Asad Raza, señaló que hay 60 desaparecidos.

Shehbaz Ghulam, de 45 años, no tiene noticias de su sobrino desde el sábado.

"Lanzamos un llamado a las autoridades. Cualquiera que sea su estado, si lo encuentran, recobraremos la paz", dijo junto a los restos aún humeantes del centro comercial.

Como él, varios familiares acudieron al lugar del incendio esperando obtener noticias de sus seres queridos.

Comerciantes y familias critican a las autoridades por la presunta lentitud de las operaciones de rescate.

En la megalópolis, que supera los 20 millones de habitantes, los incendios son frecuentes debido a la mala calidad de las infraestructuras.

Este incidente replica incidentes anteriores en el mismo distrito, incluyendo uno en diciembre de 2022, cuando un grupo de hombres armados asaltó el Hotel Longan, muy popular entre empresarios chinos, en un ataque que dejó varios heridos y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico de Korasán (EI-K).

