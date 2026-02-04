La alianza China-Rusia es un "factor de estabilidad", dijo Putin a Xi

En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantiene una videollamada con el presidente chino, Xi Jinping, en Moscú, el 4 de febrero de 2026. ( AFP )

La alianza entre China y Rusia es un "factor de estabilidad" frente a una situación mundial de creciente "turbulencia", afirmó este miércoles el mandatario ruso, Vladimir Putin, durante una videoconferencia con el presidente chino, Xi Jinping.

Rusia y China estrecharon sus lazos económicos, diplomáticos y militares desde la invasión rusa a Ucrania, en 2022 y buscan mostrar un frente unido.

"En un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad", dijo Putin en esa conversación, según un video divulgado por el gobierno ruso.

Pocas horas después de la llamada, medios estatales chinos informaron que Xi sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin dar más detalles.

Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, Xi visitó Moscú.

En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de hidrocarburos, en un mercado muy restringido por las sanciones de las potencias occidentales contra Moscú por la guerra en Ucrania.

Durante la conversación con Putin, el líder chino afirmó que "desde principios de año, la situación internacional se ha vuelto cada vez más turbulenta", según extractos publicados por la televisión estatal china CCTV.

"Ambas partes deberían (...) asegurarse de que las relaciones entre China y Rusia continúen desarrollándose de forma estable, por el buen camino, mediante una coordinación estratégica más profunda", declaró el presidente chino.

Xi agregó que como "miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia tienen la obligación de alentar a la comunidad internacional a defender la equidad y la justicia (...) y de mantener conjuntamente la estabilidad estratégica mundial".

Videoconferencia estratégica

La videoconferencia de este miércoles entre Xi y Putin tuvo lugar justo cuando Estados Unidos afirma estar un poco más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Delegados de Rusia y Ucrania iniciaron este miércoles una nueva ronda de conversaciones en Abu Dabi, con la presencia de enviados de Estados Unidos.