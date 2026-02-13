Kim Ju Ae se perfila como la sucesora oficial de Kim Jong Un, según la inteligencia surcoreana

Kim Ju Ae está cerca de ser designada oficialmente como la futura líder de Corea del Norte por su poadre, Kim Jong Un. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur ha informado a los legisladores que la hija adolescente del líder norcoreano, Kim Jong Un, está cerca de ser designada oficialmente como la futura líder del país. Este movimiento marcaría la transición de la dinastía familiar a una cuarta generación en el poder.

Un cambio de estatus significativo

Durante una sesión informativa a puerta cerrada, los funcionarios del NIS señalaron que la joven, que se cree tiene unos 13 años y se llama Kim Ju Ae, ha pasado de una etapa de "entrenamiento para la sucesión" a ser considerada formalmente como "sucesora designada".

Según el legislador Lee Seong Kweun, este cambio terminológico es "bastante significativo" y refleja su creciente importancia en la estructura política del régimen.

La agencia de inteligencia basó su evaluación en varios factores clave:

Su presencia constante en eventos militares de alto nivel y pruebas de armamento .

en de alto nivel y . Su reciente visita el 1 de enero de 2026 al Palacio del Sol de Kumsusan , un mausoleo sagrado donde yacen los restos de su abuelo y bisabuelo.

, un donde yacen los restos de su abuelo y bisabuelo. Indicios de que Kim Jong Un ha comenzado a buscar su opinión en ciertos asuntos de política interna.

De la sombra a la primera línea

Kim Ju Ae hizo su primera aparición pública en noviembre de 2022 durante una prueba de un misil de largo alcance. Desde entonces, ha acompañado a su padre en desfiles militares, inauguraciones de fábricas e incluso en viajes internacionales, como la cumbre con el líder chino Xi Jinping en septiembre pasado.

Aunque los medios estatales norcoreanos nunca han mencionado su nombre —refiriéndose a ella solo como la hija "respetada" o "más amada"—, su identidad como Kim Ju Ae se basa en relatos del exjugador de la NBA Dennis Rodman, quien conoció a la familia en 2013.

Desafíos y expectativas

A pesar de su visibilidad, los analistas señalan que la transición no está exenta de obstáculos. Corea del Norte tiene una cultura profundamente conservadora con una tradición de liderazgo dominada por hombres desde su fundación en 1948.

Además, existen dudas sobre si podrá ocupar un cargo formal pronto, ya que las reglas del Partido de los Trabajadores suelen exigir que los miembros tengan al menos 18 años.

Los ojos del mundo están puestos ahora en el Congreso del Partido que se celebrará a finales de febrero. Este evento, el foro político más importante del país, podría ofrecer señales más claras o incluso la formalización de su estatus como heredera del trono norcoreano.

Según algunos expertos, Kim Jong Un podría estar acelerando este proceso para evitar las dificultades que él mismo enfrentó al ser nombrado sucesor con apenas dos años de preparación antes de la muerte de su padre en 2011.