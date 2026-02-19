Tragedia en Indonesia: un cocodrilo de cuatro metros devora a una mujer que recolectaba almejas

Vecinos intentaron rescatar a la mujer del cocodrilo, pero solo recuperaron el cuerpo sin vida. ( FUENTE EXTERNA )

Una jornada de recolección habitual terminó en tragedia en la aldea de Bulu Hadek, en la provincia de Aceh, cuando una mujer de 35 años fue atacada y devorada por un cocodrilo de aproximadamente cuatro metros. El suceso, que tuvo lugar el domingo 15 de febrero de 2026, ha conmocionado a la comunidad local tras difundirse imágenes del depredador con la víctima en sus fauces.

El momento del ataque

La víctima, identificada como Jusmitawati, se encontraba en el estuario del río Buluh Hadek alrededor de las 11:00 hora local realizando lokan, una práctica común de recolección de almejas para el sustento familiar.

Según los informes policiales, Jusmitawati se adentró en el agua mientras una amiga permanecía en la orilla; en cuestión de segundos, la mujer desapareció bajo la superficie, sorprendida por el reptil.

Operativo de rescate y tensión en la comunidad

Tras la alerta de su acompañante, decenas de vecinos, agentes de policía y miembros del ejército iniciaron una búsqueda desesperada. Testigos relataron momentos de horror al ver al cocodrilo emerger en varias ocasiones con el cuerpo de la mujer atrapado en sus mandíbulas.

Los residentes intentaron que el animal soltara a la víctima utilizando palos, cuerdas y cañas de bambú, pero la fuerza del reptil dificultó las maniobras. Finalmente, tras seguir al animal por la orilla, los habitantes lograron recuperar el cuerpo de Jusmitawati, quien ya había fallecido.

En un clima de profunda indignación, los vecinos lograron extraer al cocodrilo del agua, y algunos presentes golpearon al animal antes de que la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh (Bksda) interviniera para coordinar su manejo.