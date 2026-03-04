Nepal inicia elecciones cruciales seis meses después del levantamiento de la Generación Z

Las urnas abrieron al amanecer en las calles de la capital, Katmandú, y en la ciudad oriental de Jhapa. ( FUENTE EXTERNA )

Nepal vota este jueves en unas elecciones legislativas cruciales, marcadas por el enfrentamiento entre la vieja clase política y un poderoso movimiento juvenil que hace seis meses impulsó un levantamiento que provocó la caída del gobierno.

Entre los principales candidatos se encuentran un exministro obligado a dimitir en septiembre y que pretende volver a la escena política, así como un rapero que corteja el voto de los más jóvenes.

Cerca de 19 millones de votantes están llamados a designar al sucesor del gobierno interino nombrado tras el levantamiento de septiembre de 2025, en el que murieron al menos 77 personas y fueron incendiados el parlamento y decenas de edificios oficiales.

Esas protestas lideradas por jóvenes reunidos bajo la bandera de la Generación Z comenzaron como una manifestación contra una breve prohibición de las redes sociales, pero se vieron alimentadas por un malestar más generalizado por la corrupción y la difícil situación económica.

Medidas de seguridad y logística electoral

Sushila Karki, jefa del gobierno provisional, instó a la población a votar el jueves "sin ningún temor".

Se desplegaron miles de soldados y policías en los colegios electorales.

"Estamos llenos de esperanza", confiesa Sashi Gurung, de 33 años, que vota en Katmandú.

Helicópteros transportaron el material electoral a las regiones montañosas nevadas del país, que cuenta con ocho de las diez cumbres más altas del planeta, entre ellas el Everest.