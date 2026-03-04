×
Nepal inicia elecciones cruciales seis meses después del levantamiento de la Generación Z

Cerca de 19 millones de votantes están llamados a elegir al nuevo gobierno interino en un clima de esperanza y desconfianza

    Expandir imagen
    Nepal inicia elecciones cruciales seis meses después del levantamiento de la Generación Z
    Las urnas abrieron al amanecer en las calles de la capital, Katmandú, y en la ciudad oriental de Jhapa. (FUENTE EXTERNA)

    Nepal vota este jueves en unas elecciones legislativas cruciales, marcadas por el enfrentamiento entre la vieja clase política y un poderoso movimiento juvenil que hace seis meses impulsó un levantamiento que provocó la caída del gobierno.

    Entre los principales candidatos se encuentran un exministro obligado a dimitir en septiembre y que pretende volver a la escena política, así como un rapero que corteja el voto de los más jóvenes.

    • Las urnas abrieron al amanecer en las calles de la capital, Katmandú, y en la ciudad oriental de Jhapa.

    Cerca de 19 millones de votantes están llamados a designar al sucesor del gobierno interino nombrado tras el levantamiento de septiembre de 2025, en el que murieron al menos 77 personas y fueron incendiados el parlamento y decenas de edificios oficiales.

    Esas protestas lideradas por jóvenes reunidos bajo la bandera de la Generación Z comenzaron como una manifestación contra una breve prohibición de las redes sociales, pero se vieron alimentadas por un malestar más generalizado por la corrupción y la difícil situación económica.

    Medidas de seguridad y logística electoral

    Sushila Karki, jefa del gobierno provisional, instó a la población a votar el jueves "sin ningún temor".

    Se desplegaron miles de soldados y policías en los colegios electorales.

    "Estamos llenos de esperanza", confiesa Sashi Gurung, de 33 años, que vota en Katmandú.

    Helicópteros transportaron el material electoral a las regiones montañosas nevadas del país, que cuenta con ocho de las diez cumbres más altas del planeta, entre ellas el Everest.

