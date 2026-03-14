La concentración de miles de barcos chinos despierta interrogantes

Miles de barcos chinos se han concentrado varias veces en formaciones geométricas en el mar de China Oriental. ( FUENTE EXTERNA )

Miles de barcos pesqueros chinos se han concentrado varias veces en formaciones geométricas en el mar de China Oriental, en acciones coordinadas que, según los expertos, forman parte de los preparativos de Pekín ante una posible crisis o conflicto regional.

Comportamiento "inusual"

Al analizar los datos de seguimiento de embarcaciones el 25 de diciembre, Jason Wang se dio cuenta de que ocurría algo "inusual", ya que los barcos pesqueros formaban dos L invertidas paralelas, cada una de unos 400 kilómetros de longitud.

Wang pudo ver los aproximadamente 2,000 barcos pesqueros entre los muchos miles de embarcaciones que surcan la concurrida vía navegable gracias a sus sistemas de identificación automática (AIS), una señal similar al GPS que utilizan los buques comerciales para evitar colisiones.

Las embarcaciones, que se encontraban a tan solo 500 metros unas de otras, mantuvieron sus posiciones durante unas 30 horas bajo vientos de fuerza casi de vendaval y luego se dispersaron de repente.

"Algo no me cuadraba porque, en la naturaleza, rara vez se ven líneas rectas", afirmó Wang, director de operaciones de ingeniSPACE, empresa dedicada al análisis de imágenes satelitales y datos de señales de buques.

"Hemos visto agrupaciones de dos, 300 o hasta mil (barcos pesqueros chinos), pero cualquier cifra superior a mil me pareció inusual", añadió Wang.

Expertos marítimos y militares declararon a la AFP que la concentración de barcos pesqueros chinos del 25 de diciembre, a unos 300 kilómetros al noreste de Taiwán, era de una magnitud que nunca habían visto antes.

Otro incidente detectado a principios de enero implicó a unos 1,000 barcos pesqueros chinos agrupados en un rectángulo irregular, de unos 400 kilómetros de largo, durante más de un día en la misma zona del mar de China Oriental.

Cientos de esos barcos también fueron detectados en el incidente del 25 de diciembre, declaró Wang a la AFP en una entrevista en Taipéi.

La semana pasada, alrededor de 1,200 barcos se agruparon en dos líneas paralelas más al este de los incidentes de enero y diciembre, y mantuvieron sus posiciones durante unas 30 horas, señaló Wang.

La enorme flota pesquera de China opera en el mar Amarillo, el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, compitiendo con pescadores de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Filipinas.

Aunque existe debate sobre por qué tantos barcos pesqueros chinos se reunirían en formaciones geométricas en mar abierto, los expertos coinciden ampliamente en que no estaban allí para pescar.

Algunos expertos afirmaron que la única explicación plausible era que China estaba poniendo a prueba su capacidad para movilizar un gran número de buques pesqueros que podrían desplegarse en una operación militar, como un bloqueo o una invasión de Taiwán, o una crisis con Japón.

"Nunca había visto una concentración de barcos pesqueros chinos en tal número fuera de un puerto", afirmó Gregory Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, al referirse al suceso del 25 de diciembre.

Las maniobras constituyeron una "demostración con una perspectiva militar" destinada a mostrar a los observadores que los barcos eran capaces de coordinar sus movimientos, sostuvo Jennifer Parker, una antigua oficial de la Armada australiana.

"He navegado por todo el mundo y nunca he visto a pescadores faenando tan cerca unos de otros, con tal grado de concentración", señaló Parker, actualmente experta asociada en el Colegio de Seguridad Nacional de la Universidad Nacional de Australia.

"Definitivamente no están pescando", sentenció.

El científico jefe de Global Fishing Watch, David Kroodsma, afirmó que la flota pesquera china estaba "muy coordinada" y especuló que era posible que se hubiera ordenado a los buques no pescar en una zona determinada.

"La mayoría de las veces, cuando se ven filas de barcos, es porque se encuentran justo frente a algún límite donde no se les permite estar. En esta región, eso es lo que se ve la mayor parte del tiempo", afirmó Kroodsma.

"Si se analiza a lo largo del año, se observan muchísimos ejemplos en los que existe claramente una línea que no deben cruzar para pescar en diferentes periodos. No sabemos por qué", añadió.

Operación estatal

La investigación de AFP para este artículo incluyó el análisis de datos AIS e imágenes satelitales nocturnas, así como entrevistas con expertos de ingeniSPACE, Starboard Maritime Intelligence, CSIS y Global Fishing Watch, quienes también observaron las formaciones registradas en diciembre y enero.

Unseenlabs, una empresa francesa especializada en vigilancia marítima, verificó los datos del 25 de diciembre para la AFP y calificó la concentración de buques de "sorprendente e inusual".

Los expertos estaban convencidos de que la mayoría de los buques eran reales y no falsos, es decir, que no se trataba de casos en los que se manipulan los datos AIS para proporcionar información engañosa sobre la ubicación o la identidad de un buque.

"Hemos tenido suficientes datos que lo corroboraban... para confirmar que esos buques se encontraban claramente allí", afirmó Gregory Poling.

En el marco de sus esfuerzos por verificar los datos, Mark Douglas, antiguo oficial de la Armada de Nueva Zelanda y actualmente analista del ámbito marítimo en Starboard, afirmó que examinó los patrones de pesca en la misma zona durante los dos años anteriores.

"En ningún momento el comportamiento ha sido igual que este", señaló Douglas. "Durante otros periodos de condiciones meteorológicas adversas, los buques regresaban a puerto, en lugar de agruparse en alta mar en este tipo de formaciones".

"No puedo pronunciarme sobre el porqué... pero el cómo parece indicar sin duda que se dieron instrucciones a estos buques sobre lo que debían hacer", afirmó Douglas.

El número de embarcaciones implicadas apuntaba a una "operación estatal", afirmó Thomas Shugart, antiguo oficial de guerra submarina de la Armada de los Estados Unidos y actualmente investigador principal adjunto del Programa de Defensa del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS).

"Que yo sepa, no existe ninguna entidad comercial que controle tal cantidad de barcos pesqueros", sostuvo Shugart.

"Milicia marítima"

La Armada china ocupa el primer puesto mundial en cuanto al número de buques de guerra y submarinos en la lista de Global Firepower.

Según los expertos, Pekín también está recurriendo a su enorme flota civil, que incluye barcos pesqueros, transbordadores y buques de carga, como parte de sus preparativos para una crisis o un conflicto regional, entre otros, en torno a Taiwán.

China ha amenazado con recurrir a la fuerza, si fuera necesario, para tomar Taiwán, que considera parte de su territorio, y funcionarios estadounidenses señalaron 2027 como una posible fecha para un ataque.

En su informe de 2025 al Congreso sobre el poderío militar de China, el Departamento de Defensa estadounidense afirmó: el Ejército chino "sigue avanzando de forma constante hacia sus objetivos para 2027" y "China espera ser capaz de librar y ganar una guerra contra Taiwán" hacia finales de ese año.

Pekín intensificó la presión militar sobre Taiwán en los últimos años, desplegando aviones de combate y buques de guerra alrededor de la isla casi a diario.

China también llevó a cabo múltiples ejercicios a gran escala en torno a Taiwán que a menudo se describen como ensayos para un bloqueo y la toma del territorio.

Los barcos civiles eran "absolutamente fundamentales" para la planificación militar china de una operación contra Taiwán, afirmó Shugart.

La Armada china no cuenta con suficientes buques de desembarco para transportar las tropas y el equipo que necesitaría para que una invasión de Taiwán fuera viable.

"Sin esa masa marítima de doble propósito, civil y militar, no creo que puedan invadir Taiwán", afirmó Shugart. Pero con eso, "quizás puedan".

Muchos de los barcos pesqueros que participaron en las concentraciones masivas de diciembre y enero formaban probablemente parte de la milicia marítima china, según algunos expertos.

La milicia marítima está compuesta por barcos pesqueros entrenados para apoyar al ejército, y la flota se ha utilizado para hacer valer las reivindicaciones territoriales de China, incluso en el mar de la China Meridional, donde han invadido en masa los arrecifes en disputa.

Los datos del AIS mostraron que la "gran mayoría" de los buques congregados en el mar de la China Oriental parecían proceder de la provincia oriental de Zhejiang, donde se encuentran varios puertos de la milicia marítima, señaló Poling.

"Al igual que la milicia terrestre en China, se les convoca de vez en cuando para el servicio de reserva", afirmó Poling.

"Mi hipótesis es que se trataba de un intento para comprobar si la milicia podía movilizarse. Se trata de civiles, no de la milicia profesional del mar de China Meridional, sino de pescadores", prosiguió.

La milicia marítima desempeñaría "diversas funciones" en una operación militar, afirmó Jennifer Parker, como hostigar a los buques de guerra o actuar como señuelos para los misiles lanzados por las fuerzas enemigas, aunque señaló que su presencia también podría interferir en la propia capacidad de China para alcanzar objetivos.

"Está claro que la planificación de las operaciones de China en el mar de la China Meridional y en torno a Taiwán incluye a la milicia marítima como multiplicador de fuerzas", consideró.

"Es razonable suponer que esto también sería así en caso de una crisis militar con Japón".

Amenazas de represalias

El papel de la milicia marítima en el mar de la China Meridional se ha ampliado más allá de la ocupación masiva de los arrecifes, hasta llegar a ayudar a la guardia costera china a "bloquear y hostigar" a los barcos pesqueros filipinos e incluso a utilizar cañones de agua contra ellos, explicó el portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela.

"Ya no desempeñan funciones encubiertas", afirmó Tarriela. "En realidad forman parte del Gobierno (chino), una flotilla que promueve sus intereses ilegales en el mar de la China Meridional".

Pekín no se ha pronunciado públicamente sobre las formaciones de barcos pesqueros en el mar de la China Oriental.

La guardia costera japonesa se negó a hacer comentarios cuando fue contactada por la AFP. Tokio se encuentra inmerso en una disputa cada vez más intensa con Pekín después de que la primera ministra Sanae Takaichi sugiriera que Japón intervendría militarmente si China intentara tomar Taiwán por la fuerza.

Responder a las actividades de "zona gris" de China —acciones coercitivas que no llegan a constituir un acto de guerra— o a las operaciones militares en la región es "realmente difícil", declaró a la AFP un diplomático bajo condición de anonimato.

"China suele amenazar o insinuar represalias, aunque a menudo no queda claro de qué se trata", señaló el diplomático.

Los expertos señalaron que las maniobras de los barcos pesqueros eran coherentes con el objetivo general del presidente chino, Xi Jinping, de preparar al ejército para que pudiera, potencialmente, tomar Taiwán.

"No puedo decirle si Xi Jinping va a decidir apretar el gatillo o no", planteó Shugart.

"Pero, como analista, sin duda parece que el Ejército chino está, siguiendo instrucciones, desarrollando las capacidades necesarias para amenazar de forma creíble con una invasión en 2027".