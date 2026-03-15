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China insta a EE. UU. a "corregir de inmediato sus erróneas" prácticas comerciales

El Ministerio de Comercio chino protestó en un comunicado contra unas investigaciones anunciadas por Estados Unidos poco antes de las conversaciones iniciadas el fin de semana

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    China insta a EE. UU. a corregir de inmediato sus erróneas prácticas comerciales
    El Ministerio de Comercio chino protestó en un comunicado. (FUENTE EXTERNA)

    China instó el lunes a Estados Unidos a "corregir de inmediato sus erróneas" prácticas comerciales, en momentos que las dos mayores economías del mundo celebran una nueva ronda de negociaciones en París.

    El Ministerio de Comercio chino protestó en un comunicado contra unas investigaciones anunciadas por Estados Unidos poco antes de las conversaciones iniciadas el fin de semana.

    "Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus erróneas actuaciones (...) y resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación", señaló el ministerio.

    Altos cargos de China y Estados Unidos buscan en París resolver los litigios comerciales entre los dos países antes de la esperada visita del presidente Donald Trump a Pekín a finales de este mes.

    Acto unilateral

    Según el ministerio, las investigaciones estadounidenses contra China y otros países son un acto "totalmente unilateral, arbitrario y discriminatorio, constituyen un acto típico del proteccionismo".

    Según el gobierno estadounidense, las investigaciones buscan verificar posibles incumplimientos en la lucha contra el trabajo forzoso y podrían llevar a la imposición de nuevos aranceles.

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