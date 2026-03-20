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incendio fábrica Corea del Sur
incendio fábrica Corea del Sur

Diez muertos en un incendio en una fábrica de piezas de autos en Corea del Sur

El incendio se desató en Daejeon, donde alrededor de 170 trabajadores estaban presentes, complicando las labores de rescate debido al riesgo de derrumbe

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    Diez muertos en un incendio en una fábrica de piezas de autos en Corea del Sur
    Alrededor de 170 trabajadores se encontraban en la planta cuando comenzó el incendio, informó Yonhap. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos diez personas murieron en el incendio de una fábrica de piezas para la industria automotriz en Corea del Sur, informó el sábado la agencia de noticias local Yonhap.

    Otras 59 personas resultaron heridas en el siniestro, que comenzó a las 13H00 locales (04H00 GMT) en Daejeon, en el centro del país, precisó la agencia, que cita a las autoridades locales.

    • Alrededor de 170 trabajadores se encontraban en la planta cuando comenzó el incendio, informó Yonhap.

    Uno de los cuerpos fue hallado en el segundo piso de la instalación y los demás en el tercero.

    Acciones oficiales tras el siniestro

    Las autoridades no han indicado cómo se originó el incendio. Los bomberos no pudieron entrar a la fábrica debido al riesgo de derrumbe, señaló Yonhap.

    El presidente coreano, Lee Jae Myung, ordenó a los funcionarios movilizar todos los recursos disponibles para las labores de rescate, informó su oficina.

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