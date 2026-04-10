Japón busca prohibir los "bebés de diseño" con penas de hasta 10 años de prisión

La propuesta japonesa busca establecer una base legal clara frente a un campo científico en desarrollo. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Japón aprobó un proyecto de ley que prohíbe la creación de embriones humanos modificados genéticamente con fines reproductivos, en un intento por cerrar el paso a los llamados "bebés de diseño", según reportes del diario chino The Mainichi y el portal japonés Tokyo Shimbun.

La iniciativa, aprobada en Consejo de Ministros encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi, plantea prohibir tanto la investigación como los tratamientos que impliquen la modificación genética de óvulos fecundados mediante tecnologías de edición del genoma cuando el objetivo sea lograr el nacimiento de un ser humano.

El proyecto también impide la implantación de estos embriones —ya editados— en úteros humanos o animales, práctica que hasta ahora estaba parcialmente restringida por directrices gubernamentales, pero sin sanciones penales.

Prisión y multas

De acuerdo con lo publicado, la normativa introduce castigos de hasta 10 años de prisión, multas de hasta 10 millones de yenes (unos 63,000 dólares) o ambas sanciones para quienes violen la ley. Además, extiende las restricciones al uso de espermatozoides u óvulos que hayan sido modificados genéticamente.

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El gobierno japonés exigirá que cualquier investigación relacionada con la edición genética de embriones sea notificada previamente y registrada. Los investigadores deberán presentar sus planes y esperar al menos 60 días tras su aprobación antes de iniciar cualquier procedimiento, incluyendo la edición, recepción o importación de embriones modificados.

Según ambas publicaciones, aunque la edición genética tiene potencial para prevenir enfermedades hereditarias, existen preocupaciones sobre riesgos técnicos y efectos no previstos. También se advierte sobre la posibilidad de que estas tecnologías se utilicen para seleccionar características específicas en los futuros hijos, como la estatura, la apariencia física o habilidades atléticas.

El debate en torno a la regulación no es exclusivo de Japón. Países como Reino Unido, Alemania y Francia ya cuentan con legislaciones que prohíben la implantación de embriones modificados genéticamente con fines reproductivos y establecen sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

La propuesta japonesa busca establecer una base legal clara frente a un campo científico en desarrollo, donde hasta ahora predominaban lineamientos administrativos sin capacidad de sanción.