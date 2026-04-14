Tiroteo en escuela de Turquía deja al menos 16 heridos y genera alarma por seguridad escolar. ( FUENTE EXTERNA )

Un exalumno de una escuela secundaria en Siverek, Turquía, hirió al menos a 16 personas, 10 de ellas estudiantes, tras abrir fuego de manera indiscriminada con una escopeta dentro del centro educativo, antes de quitarse la vida.

El ataque ocurrió en un instituto técnico de Anatolia, ubicado en la provincia de Sanliurfa, al sureste de Turquía. Entre los heridos se encuentran además cuatro profesores, un agente de policía y un empleado del comedor, según informó el Ministerio del Interior turco.

Todos los afectados fueron trasladados a centros de salud, mientras que uno de los docentes permanece en estado crítico, confirmó el gobernador provincial, Hasan Sildak.

De acuerdo con las autoridades, el agresor —un joven de entre 17 y 18 años, nacido en 2007— era un antiguo alumno del centro. Según reportes de medios locales como Hürriyet y la agencia DHA, el atacante utilizó un rifle de caza y llegó a atrincherarse dentro del edificio tras iniciar el tiroteo.

Consecuencias

Testigos relataron escenas de pánico al momento del ataque. "Comenzó a disparar indiscriminadamente al entrar por la puerta principal. Los estudiantes gritaban y huían despavoridos", narró uno de ellos al diario Hürriyet.

Al lugar acudieron unidades especiales de la policía y equipos de emergencia, quienes evacuaron a los estudiantes antes de ingresar al recinto. Las fuerzas de seguridad lograron acorralar al agresor dentro de la escuela, pero este se negó a rendirse y finalmente se disparó a sí mismo, muriendo en el acto, según explicó Sildak.

Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás del ataque. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, en un hecho que ha sacudido a la opinión pública del país.

Aunque los tiroteos en centros educativos no son frecuentes en Turquía, este caso ha reavivado la preocupación por la proliferación de armas de fuego, muchas de ellas en circulación ilegal, y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los entornos escolares.