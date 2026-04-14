Buques ligados a Irán cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de EE. UU.

Buques petroleros vinculados a Irán continuaron transitando por el estrecho de Ormuz en el primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos a embarcaciones que operan con puertos iraníes, en un escenario que mantiene la tensión en el mercado energético global.

Datos de navegación citados por Reuters indican que al menos tres tanqueros relacionados con Irán atravesaban el estrecho este martes, aunque no se dirigían a puertos iraníes, por lo que no estaban cubiertos por las restricciones anunciadas por Washington.

El bloqueo fue anunciado el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas el fin de semana en Islamabad entre Washington y Teherán.

Entre las embarcaciones identificadas figura el buque “Peace Gulf”, con bandera de Panamá, que se dirige al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, y que habitualmente transporta nafta iraní hacia otros mercados de Medio Oriente para su exportación a Asia.

También se registró el paso de tanqueros sancionados por Estados Unidos, como el “Murlikishan” y el “Rich Starry”, este último cargado con unos 250,000 barriles de metanol, según datos de LSEG y Kpler .

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial, lo que convierte cualquier restricción en esa zona en un factor clave para los precios y el suministro energético.

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Pese a la medida estadounidense, no se habían reportado acciones directas para detener embarcaciones en las primeras horas de aplicación del bloqueo.

En paralelo, fuentes citadas por Reuters señalan que Estados Unidos e Irán podrían retomar las conversaciones diplomáticas esta misma semana, nuevamente en Pakistán, tras el colapso de las negociaciones iniciales .

El posible reinicio del diálogo ha contribuido a una moderación en los mercados, con los precios del petróleo por debajo de los 100 dólares, en medio de la incertidumbre sobre el conflicto.

Sin embargo, el bloqueo ha generado reacciones internacionales. China calificó la medida como “peligrosa e irresponsable” y advirtió que podría agravar las tensiones en la región, mientras aliados de la OTAN como Reino Unido y Francia descartaron participar directamente en la operación, aunque ofrecieron apoyo para garantizar la seguridad marítima.

Reacciones internacionales y posibles negociaciones diplomáticas

El conflicto, iniciado a finales de febrero con acciones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya ha impactado las previsiones globales. La Agencia Internacional de Energía recortó sus estimaciones de crecimiento de la oferta y la demanda de petróleo para 2026, al anticipar una contracción frente a los niveles de 2025.

Aunque el alto el fuego vigente ha contenido temporalmente las hostilidades, la retórica entre ambas partes sigue escalando, con advertencias de represalias en el Golfo Pérsico y amenazas sobre la seguridad de la navegación en una de las rutas más críticas del comercio mundial.