Rusia y Azerbaiyán pactan indemnización por avión derribado en el que murieron 38 personas

Restos del avión de Azerbaijan Airlines tras estrellarse cerca de Aktau, luego de ser impactado por un misil, en un siniestro que dejó 38 fallecidos. ( ARCHIVO )

Azerbaijan y Rusia alcanzaron un acuerdo para resolver las consecuencias del accidente de un avión de Azerbaijan Airlines ocurrido el 25 de diciembre de 2024 cerca de Aktau, en Kazajistán, que dejó víctimas mortales, según informó RT.

El pacto contempla compensaciones por el siniestro, que se produjo luego de que la aeronave Embraer 190 fuera impactada por un misil de defensa aérea en espacio aéreo ruso mientras se aproximaba a la ciudad de Grozni. La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, citado medios de Azerbaiján.

Se trató de un avión de pasajeros azerbaiyano que transportaba a 67 personas que se estrelló dejando 38 muertos, según informaron las autoridades kazajas. En el incidente aéreo sobrevivieron 29 personas, incluido dos niños.

El acuerdo se enmarca en los entendimientos alcanzados entre el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una reunión celebrada el 9 de octubre de 2025 en Dusambé.

Evidencias

Durante meses, Azerbaiyán sostuvo que existían evidencias que apuntaban a la responsabilidad de Rusia en el incidente. Moscú evitó inicialmente reconocer su implicación, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países. La situación cambió en octubre de 2025, cuando Putin admitió la responsabilidad rusa durante las conversaciones con Aliyev, lo que permitió avanzar hacia un acuerdo.

En una declaración conjunta, las cancillerías de ambos países señalaron que el entendimiento refleja la intención de continuar desarrollando la cooperación bilateral dentro de sus relaciones aliadas. Asimismo, destacaron que el proceso se basa en el respeto mutuo y la consideración de intereses compartidos.

El comunicado también reiteró las condolencias a los familiares de las víctimas y expresó solidaridad con los afectados por el accidente.