El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Japón este lunes dejó seis heridos

Se ven barcos en el puerto de Tokachi después de que se emitiera una alerta de tsunami después de que un terremoto sacudiera la costa de Sanriku en Hiroo, Hokkaido, al norte de Japón, el 20 de abril de 2026. ( EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN )

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el norte de Japón el lunes dejó al menos seis heridos, aunque sin causar daños graves, anunciaron el martes las autoridades, que han advertido del riesgo de un "megaterremoto".

A las 08:00 locales (23:00 GMT del lunes), el balance era de seis personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, indicó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA) en un comunicado.

No se informó de incendios ni daños a infraestructuras importantes.

El sismo se produjo el lunes a las 16:53 locales (07:53 GMT) en aguas del Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, según la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA).

La agencia registró una magnitud de 7.7, mientras que el servicio geológico estadounidense USGS la situó en 7.4.

Levantan alerta de tsunami

El organismo emitió una alerta de tsunami que fue levantada luego de que una ola de 80 centímetros alcanzara un puerto de Kuji y otras de menor intensidad afectaran regiones cercanas del norte de Japón.

La JMA también publicó un "aviso especial" en el que advertía sobre un mayor riesgo de megaterremoto, un sismo de magnitud igual o superior a 8.0.

"La probabilidad de que se produzca un nuevo y potente terremoto de gran magnitud (...) se considera relativamente más alta de lo habitual", indicó.

Japón sigue traumatizado por el terremoto de magnitud 9.0 de marzo de 2011, que desencadenó un tsunami y causó unos 18,500 muertos o desaparecidos.

El archipiélago asiático se encuentra en la unión de cuatro grandes placas tectónicas, en el borde occidental del "Cinturón de Fuego" del Pacífico.