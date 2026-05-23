Diecinueve personas podrían estar atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

Un equipo de rescate busca a tres personas desaparecidas bajo los escombros de un edificio derribado por el terremoto en la ciudad de Bogo, el 1 de octubre de 2025 en el centro de Filipinas (Foto ilustrativa) ( TED ALJIBE / AFP )

Al menos 19 personas podrían estar atrapadas debajo de un edificio en construcción que se derrumbó cerca de Manila en la madrugada del domingo, informó un funcionario del gobierno local.

Las autoridades de la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de la capital filipina, informaron que habían recibido un reporte alrededor de las 03H00 (19H00 GMT del sábado) de que un edificio de concreto de nueve pisos, aún en construcción, se había derrumbado.

El responsable de información de la ciudad, Jay Pelayo, declaró a la AFP que las paredes y el andamiaje del edificio se habían doblado, probablemente atrapando a personas bajo una pila de escombros.

Aunque inicialmente no se reportaron víctimas, "hay 19 trabajadores que normalmente se presentan en la zona, así que estamos tratando de localizar a esas personas ahora", agregó.

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"Hay grandes bloques de concreto y necesitamos equipo para levantarlos. Eso es lo que hace que el rescate sea difícil en este momento", añadió el funcionario.

Estado de los trabajadores y acciones oficiales

Los primeros reportes indicaban que 24 personas habían sido rescatadas de entre los escombros, así como dos más de un apartahotel que fue alcanzado cuando el edificio se vino abajo, según el gobierno de la ciudad.

"Esperamos que las 19 personas formen parte de esa cifra" y que, por tanto, ya estén contabilizadas, señaló Pelayo.

Los rescatados se encontraban "en condición estable", afirmó.

Aún se desconoce la causa del derrumbe.