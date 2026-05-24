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explosión mina carbón China
explosión mina carbón China

Las autoridades chinas rebajan a 82 los muertos en la explosión de la mina de Liushenyu

El presidente Xi Jinping ha ordenado a los equipos de rescate hacer todo lo posible para encontrar a los desaparecidos y atender a los heridos

  • Europa Press - Twitter
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Las autoridades chinas rebajan a 82 los muertos en la explosión de la mina de Liushenyu
La explosión minera registrada en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro). (FUENTE EXTERNA)

El caos desatado durante las primeras horas tras la explosión del sábado en la mina de carbón de Liusenyu, en el norte de China, provocó que las autoridades chinas hayan tenido que revisar a la baja la cifra de fallecidos en el incidente, que ahora pasa a ser de 82 desde los 90 confirmados en un primer momento, según han explicado las autoridades locales.

El jefe del gobierno local del condado de Qinyuan, Guo Xiaofang, ha sido el encargado de proporcionar este domingo el balance actualizado de lo que sigue siendo el peor siniestro minero en el país en más de 15 años.

  • Los heridos, un total de 128, han sido estabilizados en el hospital.

En el momento del incidente, en torno a las 19.29 horas (hora local) de este viernes, los niveles de monóxido de carbono en el interior la mina "superaban ampliamente los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad", de acuerdo con las primeras evaluaciones de lo ocurrido. Un responsable de la operadora de la mina, el Grupo Shanxi Tongzhou, ya está bajo custodia de las autoridades para someterse a un interrogatorio.

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El presidente chino, Xi Jinping, ha dado "importantes instrucciones" a los equipos desplegados sobre el terreno, a los que ha instado a hacer "todo lo posible" por encontrar y rescatar a las personas que continúan en paradero desconocido, así como a atender a todos los heridos.

"Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para atender a los heridos, organizar de manera científica las operaciones de búsqueda y rescate, y gestionar adecuadamente las consecuencias", según el comunicado enviado por la Secretaría General del Partido Comunista de China en relación al que se ha convertido en el siniestro más grave desde la explosión de 2009 en la mina de Heilongjiang, en el extremo norte del país, que dejó 108 muertos.

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