La UE pide una respuesta "más contundente" frente al desequilibrio comercial con China

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, pidió el año pasado a China de "no inundar" su mercado con productos que no puede colocar en EE.UU. ( EFE )

La UE debe actuar con mayor firmeza para reequilibrar su relación comercial con China, afirmó este viernes el ejecutivo del bloque tras mantener conversaciones sobre la protección de industrias críticas frente a los competidores chinos.

"China es un socio fundamental, y el compromiso y el diálogo continuarán. Al mismo tiempo, el estado actual de la relación comercial y de inversión no es sostenible", declaró la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque comunitario.

"A medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más contundente", añadió.

La UE está cada vez más preocupada por su déficit comercial con China, que alcanzó los 419,000 millones de dólares el año pasado.

Los comisarios europeos se reunieron para debatir qué medidas podría adoptar el bloque.

El ejecutivo europeo afirmó que su "enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos, no el desacoplamiento", ya que el bloque de 27 países desea mantener las relaciones comerciales con China, pero reducir su dependencia.

La comisión indicó que el debate "alimentará el trabajo en las próximas semanas" antes de nuevas conversaciones sobre China y los desequilibrios comerciales en la cumbre de jefes de Estado del G7 en Francia del 15 al 17 de junio, y en una reunión de líderes europeos en Bruselas del 18 al 19 de junio.

Estrategia sobre "sobrecapacidad" china

Bruselas multiplicó en los últimos meses los planes de apoyo a la industria, cuya supervivencia se ve amenazada por las sobrecapacidades de sus rivales chinos respaldados financieramente por Pekín.

Entre estas medidas destacan la duplicación a partir de julio de los aranceles europeos sobre las importaciones de acero y el proyecto de apoyo al "Made in Europe" (Hecho en Europa) en los contratos públicos presentado en marzo.

El bloque europeo también se vio afectado por las restricciones impuestas el año pasado por Pekín al suministro de tierras raras y componentes electrónicos, lo que provocó crisis que evidenciaron la extrema dependencia respecto a China.

Esto llevó a Bruselas a diversificar sus intercambios comerciales mediante la firma acelerada de tratados de libre comercio, desde India y México hasta Indonesia y el Mercosur.