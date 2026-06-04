Su esposa ya lo daba por muerto: guía sobrevive seis días perdido en el Everest

El alpinista Dawa Sherpa es trasladado por personal médico y rescatistas a su llegada al Hospital HAMS en Katmandú el 4 de junio de 2026. ( AFP )

Durante seis días, en la montaña más alta del mundo, Dawa Sherpa estuvo desaparecido. Arriba, donde el oxígeno escasea, el frío quema la piel y cada hora puede marcar la diferencia entre regresar o quedar sepultado en la memoria del Everest, muchos comenzaron a darlo por muerto.

Su esposa, Damu Sherpa, ya había iniciado la "puja", las oraciones por los difuntos. La familia había perdido la esperanza. El guía nepalí, de unos 50 años, conocido como "Hillary" por el legendario escalador Edmund Hillary, se había esfumado en la madrugada del 30 de mayo, después de una de las últimas ascensiones de la temporada.

Pero el jueves, cuando ya se asumía el peor desenlace, la montaña devolvió una señal improbable: Dawa Sherpa estaba vivo.

No apareció de pie. No llegó caminando como quien supera una prueba. Fue encontrado cerca del campamento base del Everest, arrastrándose por sus propios medios, después de sobrevivir seis días en condiciones extremas.

"Se venía arrastrando", dijo a la AFP Pemba Sherpa, de 8K Expeditions, empresa a cargo de las tareas de búsqueda y rescate.

El hallazgo ocurrió a primera hora del jueves, cuando un equipo nepalí que trabaja en el trazado de rutas y en la limpieza de desechos dejados por escaladores lo localizó en las inmediaciones del campamento base. Para entonces, el guía ya había pasado casi una semana perdido en una zona donde el margen de supervivencia suele reducirse con brutal rapidez.

Un helicóptero lo trasladó a Katmandú. Allí, fue llevado al Hospital HAMS, donde permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

"Está consciente y recibiendo tratamiento", informó Nishant Dhakal, médico del centro. Según explicó, el equipo médico atiende quemaduras por congelación, lesiones causadas por el frío, deshidratación y traumatismos. También se le realizan evaluaciones adicionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/afp20260604b4xu8nrv1highresnepalmountaineeringeverest-e4cf2e7f.jpg Personal médico y de rescate traslada al alpinista Dawa Sherpa desde un helicóptero a su llegada al Hospital HAMS en Katmandú el 4 de junio de 2026. (AFP)

La noticia golpeó a su familia como una resurrección

"Nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza", dijo su esposa, Damu Sherpa, desde el hospital. "También comenzamos ayer la ´puja´", agregó, en referencia a las oraciones por los muertos.

Su hija, Mendo Lhamu Sherpa, contó que al principio no pudieron creer la llamada en la que les informaban que su padre había sido encontrado con vida. "No estábamos seguros de si era él, pero nos enviaron fotos para confirmarlo, y entonces sentí mucha alegría", relató.

La desaparición de Dawa Sherpa comenzó después de una ascensión marcada por condiciones difíciles. El escalador británico Chris Thrall, exmilitar, dijo que había alcanzado la cumbre del Everest junto al guía la tarde del 29 de mayo. Ambos llegaron a los 8,849 metros de altura antes de iniciar el descenso.

El 30 de mayo, Thrall bajaba desde el campamento cuatro, ubicado a unos 7,950 metros, justo debajo de la llamada "zona de muerte", una franja de la montaña donde la falta de oxígeno convierte cada movimiento en una amenaza.

Según su relato, el guía se detuvo a descansar porque cargaba peso. Le pidió que continuara.

"Me di la vuelta y le dije: ´Hillary, ¿estás bien, hermano?´. Él respondió: ´Sí, sí, estoy bien, Chris, ¡por favor, sigue, sigue!´", contó Thrall.

Fue la última imagen clara antes de la desaparición

Mientras descendía, el británico se encontró con otro escalador, un polaco que atravesaba una situación crítica: se había quedado sin oxígeno suplementario y presentaba congelaciones. Thrall quedó ante una decisión dura en plena montaña: volver por el guía, quien, por su experiencia, podía parecer capaz de descender solo, o ayudar al otro alpinista en apuros inmediatos.

"Había sido una larga ascensión a la cima. Lo que debería haber sido cinco días de subida y de regreso nos llevó 11 días, así de difíciles eran las condiciones", explicó.

El descenso con el escalador polaco fue lento y angustioso. Según Thrall, tardaron 11 horas en llegar al campamento tres, un tramo que normalmente toma unas dos horas. Fue entonces cuando entendió que la situación era grave.

Los equipos de rescate salieron en busca del guía nepalí, pero no lograron encontrarlo. Con el paso de los días, la esperanza fue cediendo terreno. El miércoles, Thrall publicó un video en Instagram en el que lamentaba lo que creía que era la muerte de Dawa Sherpa. Lo describió como "un hombre absolutamente gentil" y un verdadero "tigre de las montañas".

Horas después, el relato cambió

Dawa Sherpa no había muerto. Había sobrevivido al Everest.

Su caso ocurre en una temporada especialmente intensa en la montaña. De acuerdo con los recuentos iniciales de las autoridades nepalíes, más de 1,000 escaladores alcanzaron la cima este año, lo que convertiría esta temporada en la más concurrida de la historia.

También ha sido una temporada mortal. Al menos cinco personas han fallecido durante el actual período de ascensos: dos ciudadanos indios y tres escaladores nepalíes que participaban en preparativos para las expediciones.

Dawa Sherpa, sin embargo, quedó del otro lado de la estadística.

Perdido durante seis días, dado por muerto por quienes lo amaban y llorado antes de tiempo, el guía reapareció de la única forma en que pudo: arrastrándose, vivo, desde una de las zonas más hostiles del planeta.

El Everest no suele explicar lo que se lleva. Esta vez, tampoco explicó cómo lo dejó regresar.