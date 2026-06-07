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primera ministra Corea del Sur
primera ministra Corea del Sur

El presidente de Corea del Sur designa a una mujer como primera ministra

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha propuesto a Han Seong-sook como nueva primera ministra, lo que podría marcar un avance en la representación femenina en el gobierno

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    El presidente de Corea del Sur designa a una mujer como primera ministra
    Han Seong-sook para el cargo de primera ministra, de Corea del Sur (FUENTE EXTERNA)

    El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, designó este domingo a Han Seong-sook para el cargo de primera ministra, a la espera de la confirmación del parlamento.

    • Han, de 58 años, es la ministra de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups. 

    Si se confirma su designación sería la segunda mujer en ocupar este puesto después de Han Myeong-sook, primera ministra entre 2006 y 2007, y sustituiría a Kim Min-seok, el primer ministro saliente.

    Contexto político y expectativas de confirmación

    "Han es la persona adecuada (...) en un momento en el que el país enfrenta una importante transición estratégica impulsada por la innovación en inteligencia artificial y por crisis globales complejas", dijo el jefe de gabinete de Lee, Kang Hoon-sik, a los periodistas.

    RELACIONADAS

    La confirmación de Han Seong-sook es más que probable ya que el Partido Demócrata de Lee Jae-myung tiene mayoría en el Parlamento y acaba de obtener una amplia victoria en las elecciones locales del miércoles.

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