Más de 30 muertos en Filipinas tras potente terremoto

Un edificio dañado tras un terremoto en la ciudad de General Santos, en el sur de Filipinas, el 8 de junio de 2026. Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), se emitió una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7.8 y una profundidad de 33 kilómetros que se produjo frente a la costa de la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas. ( EFE )

Al menos 31 personas murieron el lunes tras un potente terremoto de magnitud 7.8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades.

Al menos una decena de personas siguen desaparecidas, mientras que 134 resultaron heridas, según la autoridad de gestión de catástrofes.

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, de 720,000 habitantes, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

"¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó", se escucha gritar a una persona en el video.

Un periodista de la AFP presente en la ciudad observó el lunes por la tarde cómo los equipos de rescate excavaban entre los escombros de una popular cadena de supermercados para recuperar los cuerpos de dos empleados que quedaron sepultados.

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

El temblor se produjo a las 07H37 (23H37 GMT) y tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Una serie de poderosas réplicas sacudieron la zona unas dos horas después del primer sismo, la más fuerte de magnitud 6.5, según el USGS.

"Muchas vidas" perdidas

René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, una de las más afectadas, declaró a la AFP que solo en el municipio de Glan habían fallecido 14 personas después de que un corrimiento de tierra sepultara sus hogares a los pies de una montaña.

"El mayor reto es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada", explicó Punzalan, añadiendo que algunas zonas aún no habían comunicado si hubo víctimas.

"Nos preocupan las réplicas", añadió. "Podemos sentir el miedo de los residentes".

Punzalan también indicó que más de 2,000 personas evacuadas a raíz de una alerta de tsunami emitida por la mañana esperaban ahora el visto bueno para regresar a sus hogares.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (CATP) había advertido de posibles olas a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Sin embargo, a media tarde, Filipinas y otros países levantaron sus alertas.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, que ordenó la suspensión de clases en las áreas afectadas de Mindanao, había llamado a los pobladores a alejarse de las zonas costeras.

"Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", declaró Marcos.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, de intensa actividad sísmica.

En octubre de 2025, un fuerte sismo sacudió el centro del país y causó 76 muertos.