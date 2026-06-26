Sismo de magnitud 6.7 sacude el sur de Filipinas, según el USGS

Un terremoto de magnitud 6.2 golpeó una isla filipina una semana después de otro potente sismo. Filipinas, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, experimenta anualmente miles de terremotos. Image sismo Filipinas ( EFE )

Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió este viernes la isla filipina de Mindanao, en el sur del archipiélago, donde ha habido más este mes, incluyendo uno de 7.8 que dejó 81 muertos, 31 desaparecidos y más de un millón de personas afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, cifró en 6.5 la magnitud, aunque el equipo de Protección Civil la eleva a 6.6 en su primer reporte, en el que adelanta que se esperan daños.

El seísmo se registró a una profundidad de 62 kilómetros y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan, al sur de Mindanao, indicó USGS.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se registran miles de terremotos cada año.

Edificios gubernamentales, viviendas, carreteras y puentes, entre otras infraestructuras, resultaron dañadas por el potente temblor, al que siguieron unas 1,055 réplicas en las siguientes 24 horas, con magnitudes de entre 1.3 hasta 6.7, de acuerdo con los datos oficiales que o

Todavía no se tienen reportes del nivel deaños y víctimas mortales del movimiento telúrico. Las autoridades reportan que trabajan en localizar personas en estado de peligro por el nivel de daños en las zonas próximas al epicentro.

Situación en Venezuela

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó el viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.