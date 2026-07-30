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China y EE. UU
China y EE. UU

China expresa a EE.UU. su "profunda preocupación" por las últimas restricciones comerciales

Según China, quiere aplastar a sus empresas, después de que Washington prohibiera las importaciones de robots humanoides y modelos cuadrúpedos fabricados en el exterior.

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    China expresa a EE.UU. su profunda preocupación por las últimas restricciones comerciales
    Imagen de una industria de robots humanoides en China. (FUENTE EXTERNA)

    El representante comercial de China expresó este jueves a Estados Unidos la "grave preocupación" generada por las últimas restricciones comerciales de Washington, informaron medios estatales.

    China y Estados Unidos pasaron gran parte del año pasado enfrascados en una guerra comercial pero lograron una tregua cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reunieron en octubre pasado.

    Sin embargo, Estados Unidos anunció la semana pasada nuevos aranceles contra China y otros 59 países por supuestas preocupaciones relacionadas con el trabajo forzado.

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    • En una videollamada entre el vice primer ministro, He Lifeng, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer este jueves, "China expresó su profunda preocupación por las últimas restricciones económicas y comerciales", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.
    • La agencia estatal china calificó la conversación como "franca, profunda y constructiva" y reportó que los altos funcionarios hablaron sobre "el mantenimiento de relaciones económicas y comerciales estables (...) y cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas en la próxima fase".

    Durante su viaje a Pekín en mayo, Trump invitó a Xi a visitar Estados Unidos en septiembre, pero esa visita aún no se ha confirmado.

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