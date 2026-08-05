Austria bate su récord absoluto de calor por segundo día consecutivo

Personas caminan entre la niebla pulverizada para refrescar a los visitantes en el sitio turístico de la Cueva de Gwangmyeong, en la provincia de Gyeonggi, el 5 de agosto de 2026. Corea del Sur ha soportado una prolongada ola de calor extremo. En la última semana se establecieron nuevos récords históricos de temperatura en tres ocasiones, alcanzando un máximo de 42.5 grados Celsius el pasado 2 de agosto. ( GREG BAKER / AFP )

Austria batió este miércoles, por segundo día consecutivo, su récord absoluto de calor, con 41.2 °C registrados en Bad Deutsch-Altenburg (este), según anunció el servicio meteorológico GeoSphere Austria.

El anterior récord nacional, establecido el día anterior con 41.0 °C en la estación de Viena-Stammersdorf, solo duró un día, en un contexto de ola de calor que los científicos vinculan con el cambio climático.

Estos registros superan el precedente récord nacional de 40.5 °C, alcanzado el 8 de agosto de 2013, también en la estación de Bad Deutsch-Altenburg, en el este del país.

El último repunte de las temperaturas se suma a un periodo ya de por sí excepcional de calor y escasas precipitaciones en los últimos meses, con varios récords locales superados.

Muertos por calor este verano en Corea del Sur

El calor del verano en Corea del Sur ha causado la muerte de 19 personas en lo que va del año, informó este martes la agencia sanitaria, en momentos que el país asiático afronta una fuerte ola de altas temperaturas.

Entre el 15 de mayo y el 3 de agosto, un total de 2,221 personas han sufrido cuadros clínicos relacionados con el calor, de las cuales 19 fallecieron, dijo la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea.

El presidente Lee Jae Myung pidió a las autoridades que incrementaran el apoyo a las personas afectadas por la actual ola de calor récord.

El récord de calor de Corea del Sur se ha batido tres veces durante la última semana. El domingo, se registró la temperatura más alta de la historia: 42.5 °C en la ciudad de Yangsan.

El martes todo Seúl estuvo bajo la alerta máxima de "ola de calor severa", mientras los pronósticos apuntaban que los termómetros volverían a marcar hasta los 40 °C.

"Se pronostica un calor extremo que pone en peligro la vida", indicó la agencia meteorológica en un boletín.