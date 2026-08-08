Aparecen los cuerpos de cinco alpinistas desaparecidos en Nepal el año pasado

Imagen ilustrativa del monte Yalung Ri, en Nepal. ( SHUTTERSTOCK )

Socorristas de Nepal encontraron los cuerpos de cinco alpinistas, tres de ellos extranjeros, atrapados el año pasado por una avalancha en el monte Yalung Ri, cerca de la frontera tibetana, declaró el sábado un responsable local.

"Cinco cuerpos, de tres extranjeros y dos nepalíes, declarados como desaparecidos desde el pasado noviembre, han sido encontrados", declaró a la AFP Biswash Karki, jefe de la municipalidad de Garishankar.

Las autoridades locales se esfuerzan ahora por recuperar los cuerpos de los nepalíes y de un italocanadiense, un alemán y un italiano, precisó Karki.

Los alpinistas quedaron atrapados por una avalancha en noviembre de 2025 en las laderas del monte Yalung Ri, de 5,630 metros de altitud, en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Los cuerpos fueron encontrados el jueves por lugareños y socorristas, añadió.

"Desde su desaparición, el ejército, la policía y equipos de socorro locales fueron movilizados para encontrarlos, pero sus cuerpos estaban enterrados bajo espesas capas de nieve", explicó Karki.

Según Manoj Kumar Lama, alto responsable de la policía local, un helicóptero se desplazó el viernes.

"Nuestro equipo evacuará los cuerpos en helicóptero en cuanto el tiempo mejore", añadió.

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Nepal cuenta con ocho de las diez cimas del mundo, entre ellos el Everest, y cada año recibe la visita de cientos de alpinistas.

Según el Himalata Database, que censa las expediciones, al menos 1093 personas han fallecido en sus cimas desde 1950. Las avalanchas han causado la muerte de cerca de un tercio de esas víctimas.

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