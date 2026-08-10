China impone aranceles a las nueces pecanas de México y Estados Unidos

La reacción de China a los aranceles del presidente Donald Trump tiene un nuevo capítulo con las nueces pecanas importadas desde México y Estados Unidos. ( EFE )

China anunció este lunes fuertes gravámenes sobre nueces pecanas importadas desde México y Estados Unidos, al concluir que estos productos se estaban vendiendo en el mercado chino a precios de dumping.

A partir del martes, las nueces pecanas de productores mexicanos enfrentarán gravámenes de entre el 17.8% y el 51.6%, mientras que las procedentes de empresas estadounidenses estarán sujetas a una tasa uniforme del 54.3%, informó el Ministerio chino de Comercio.

Investigación sobre competencia desleal

Las tasas se emitieron después de que el ministerio alcanzara una "decisión preliminar" en su investigación antidumping (competencia desleal) sobre las pecanas importadas, iniciada en septiembre del año pasado.

"Las pruebas preliminares señalan que los productos importados objeto de investigación se están vendiendo a precios de dumping (competencia de venta a pérdida) , causando un daño sustancial a la industria nacional pertinente", señaló el ministerio en un comunicado.

Los nuevos gravámenes fueron anunciados mientras persisten las fricciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, pese a los planes de que el líder chino, Xi Jinping, visite Estados Unidos y se reúna con el presidente, Donald Trump, en septiembre.

El miércoles, China anunció restricciones a las exportaciones de drones a Estados Unidos en respuesta a las sanciones comerciales impuestas por Washington debido a preocupaciones sobre trabajo forzoso y seguridad nacional.

En julio, Estados Unidos también prohibió las importaciones de robots humanoides fabricados en el extranjero, una medida que afecta principalmente a las empresas chinas, que son las líderes del sector.