Terremoto en Indonesia: al menos 51 muertos y miles de evacuados esperan ayuda

Un edificio dañado en el puerto de Maumere tras un terremoto de magnitud 7,7 en Maumere, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 16 de agosto de 2026. ( EFE )

Miles de personas evacuadas esperaban ayuda el domingo 16 de agosto, un día después del terremoto que sacudió la isla indonesia de Flores, en el este del país, y que dejó al menos 51 muertos, decenas de heridos y cientos de edificios dañados, según informó el mariscal Mohamad Syafii, jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

Cerca de 5,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido al fuerte sismo de magnitud 7.7 registrado el sábado por la mañana, seguido de 341 réplicas, según Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres.

Los habitantes de algunas regiones permanecen sin electricidad ni acceso a las telecomunicaciones, mientras al menos una vía de acceso de emergencia continúa intransitable.

"Necesitamos alimentos, agua, medicamentos y pañales para los niños", dijo el domingo a AFP Umri, de 55 años, quien, como muchos indonesios, utiliza un solo nombre.

Originario de Nangahale, en la costa norte de Flores, Umri contó que permaneció durante 24 horas en una zona elevada tras el desastre, en la misma colina que Nurhidayati.

"Todavía estoy aterrorizada, mi corazón se acelera cuando pienso en el temblor (...) Ayer corrimos hasta aquí. Ahora tengo mucho miedo, sigo traumatizada por el terremoto de 1992. No me atrevo a regresar a casa", relató Nurhidayati, también de 55 años.

Flores ya había sido golpeada en 1992 por un terremoto de magnitud 7.7, que provocó un tsunami y causó la muerte de unas 2,500 personas.

"Espero que el Gobierno distribuya pronto suministros para ayudarnos", añadió Nurhidayati.

Según Berton Suar Pelita Panjaitan, de la agencia de gestión de desastres, al menos 101 habitantes de Flores resultaron heridos.

"Además de las vidas perdidas, el terremoto ocurrido frente a la costa provocó daños materiales que han paralizado la actividad cotidiana de los habitantes", señaló en un comunicado.

Fathur Rahman, responsable local de las operaciones de búsqueda y rescate, indicó el domingo a AFP que, hasta el momento, no tenía conocimiento de personas sepultadas o desaparecidas.

El terremoto

El epicentro del terremoto se situó justo al norte de Flores, una isla turística del este de Indonesia donde predominan las construcciones de poca altura.

Inmediatamente después del sismo, algunos habitantes corrieron hacia zonas elevadas al observar que el mar se retiraba, un fenómeno que podía anticipar un tsunami.

La alerta fue levantada rápidamente, pero las autoridades pidieron a la población que no regresara a los edificios debilitados, ante el riesgo de que nuevas réplicas provocaran derrumbes.

Según los servicios de emergencia, al menos 914 viviendas sufrieron graves daños, mientras cientos más registraron afectaciones de menor consideración.

Decenas de edificios públicos también resultaron afectados: 93 instalaciones educativas, 36 centros sanitarios y 38 edificios gubernamentales.

Declararán estado de emergencia

El Gobierno de Nusa Tenggara Oriental, provincia donde se encuentra Flores, prepara un decreto para declarar la región en estado de emergencia durante los próximos 14 días, precisó Berton Suar Pelita Panjaitan.

Por su parte, la Cruz Roja y la Media Luna Roja indicaron que se realizan preparativos para llevar asistencia a los miles de desplazados alojados en refugios temporales.

El Gobierno envió 50.000 kits, equivalentes a 275 toneladas de ayuda humanitaria. La Unión Europea, por su parte, ofreció poner a disposición sus satélites de observación terrestre Copernicus, que pueden utilizarse para reconocer el terreno y localizar posibles víctimas.

Situada en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, Indonesia registra una intensa actividad sísmica.

En 2004, un terremoto de magnitud 9,1 frente a las costas de la gran isla de Sumatra, en el oeste del país, provocó un devastador tsunami que causó la muerte de 170,000 personas en Indonesia y unas 50,000 más en países vecinos.

Hasta la fecha, sigue siendo una de las peores catástrofes naturales documentadas de la historia.