Casi 13,000 desplazados después de mortal terremoto en Indonesia

Organismos de rescate señalaron que no hay reportes de desaparecidos. ( AFP )

Miles de personas desplazadas por un potente terremoto en el este de Indonesia aguardaban el lunes la llegada de ayuda, mientras permanecen acampados frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.

El sismo de magnitud 7,7 del sábado mató a 53 personas e hirió a más de 100. Organismos de rescate señalaron que no hay reportes de desaparecidos.

Sin embargo, el número de personas que no pueden volver a sus casas subió el lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia BNPB.

Muchos habitantes de Flores durmieron a la intemperie por segunda noche consecutiva por miedo de volver a casa, antes las centenares de réplicas en la zona.

Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la pequeña localidad de Mbay, cerca del epicentro, acampados en tiendas improvisadas que levantaron con lonas y tubos.

Temor a retornar a los hogares

"Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar", comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.

"Solo volvemos a casa a traer agua, ropa y almohadas, y luego (...) pasamos la noche aquí".

"Estamos aquí por nuestra cuenta", agregó Junaidin, quien al igual que muchos indonesios lleva un solo nombre.

Se mostró frustrado por la aparente demora en la llegada de ayuda, mientras el país celebraba el lunes el día de su independencia con pompa y ceremonia en la capital Yakarta.

"En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada", agregó Junaidin.

La fuerza aérea del país asiático dijo que llevaría 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y que movilizaría helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes en comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.