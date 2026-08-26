Nepal investiga tres hipótesis tras la violenta riada: avalancha, lago glaciar o terremoto

Las aguas desbordadas arrastaron todo a su paso tras la fuerte riada. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

Las autoridades y científicos de Nepal todavía no han establecido con certeza qué provocó la repentina inundación que golpeó este miércoles 26 de agosto el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet. Las primeras evaluaciones concentran la investigación en tres posibles factores: una avalancha de hielo y rocas, el desbordamiento de un lago glaciar y un terremoto ocurrido minutos antes de la crecida.

La hipótesis que ha ganado mayor peso inicialmente es la de una avalancha de hielo y material rocoso sobre el río Lhende, afluente del Bhote Koshi.

Imágenes satelitales preliminares compartidas por autoridades chinas muestran que una masa de escombros habría bloqueado el cauce aproximadamente 20 kilómetros aguas arriba del puente Miteri. Ese obstáculo pudo formar un lago temporal que posteriormente cedió y liberó de manera repentina una gran cantidad de agua, sedimentos y rocas hacia las comunidades situadas río abajo.

Sin embargo, los investigadores todavía no han determinado qué originó ese eventual desprendimiento.

Una segunda hipótesis apunta hacia un terremoto de magnitud 4.4 registrado en territorio tibetano a las 8:37 de la mañana, unos tres minutos antes de que fuera reportada la inundación.

El movimiento telúrico

Las estaciones sísmicas próximas a la zona también detectaron señales inusuales durante el período del desastre, aunque el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (Icimod) ha advertido que todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación directa entre esa actividad sísmica, una posible avalancha y la posterior inundación.

La tercera posibilidad bajo estudio es el desbordamiento de un lago glaciar.

El área posee varios lagos formados por el retroceso de los glaciares y ya sufrió un episodio similar en julio de 2025, cuando una inundación del río Lhende fue atribuida al vaciamiento repentino de uno de esos cuerpos de agua.

Los científicos consideran incluso la posibilidad de que varios fenómenos hayan ocurrido de manera encadenada: un desprendimiento pudo bloquear el río, formar una acumulación temporal de agua y posteriormente provocar una ruptura, mientras se investiga si el terremoto intervino en el inicio del proceso.

Lo que pierde fuerza como explicación principal son las lluvias. El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal informó que no se registraron precipitaciones intensas en Rasuwa durante las horas previas al desastre.

Las autoridades mantienen, por tanto, abierta la investigación y advierten que podrían necesitar varios días para reconstruir con precisión la secuencia. Por ahora, hablar de una causa definitiva sería prematuro: avalancha, terremoto y lago glaciar continúan formando parte de una investigación que intenta explicar cómo se produjo una crecida de semejante velocidad y violencia.