El balance del deslave en Nepal sube a 359 muertos

Un sobreviviente de las inundaciones regresa a su hogar tras una inundación repentina en la aldea de Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Más de 160 personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas en el norte de Nepal después de que una presunta avalancha provocara enormes inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, causando una destrucción generalizada de asentamientos e infraestructuras, según las autoridades locales. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

La devastadora riada del miércoles en el norte de Nepal, junto al Tíbet chino, mató al menos a 359 personas, según un nuevo balance divulgado por la policía nepalí.

Equipos de rescate buscan este jueves a 1,300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 273 muertos y pueblos enteros arrasados.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

El fenómeno ha costado la vida a 270 personas del lado nepalí, según un nuevo balance de la policía local, y a tres del lado chino, en el Tíbet.

El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5.2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

Zonas barridas

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

"Todo se acabó", declaró a la AFP Omkar Joshi, de 35 años, refugiado en las colinas de la localidad nepalí de Timure. "Ya no es más que un gigantesco cementerio".

Veinticuatro horas después del desastre, las autoridades de Nepal siguen sin noticias de 823 personas, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Entre ellos hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá, precisó la Oficina de Turismo. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.

Del otro lado de la frontera, la prensa estatal china cifró en 558 los desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no precisó sus nacionalidades.