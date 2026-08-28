Sube a 584 el balance de muertos por la riada en Nepal

Una vista aérea muestra una zona devastada por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la aldea de Delight, distrito de Nuwakot, Nepal. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

El devastador deslave ocurrido el miércoles en el norte de Nepal, en la frontera con China, causó al menos 579 muertos, anunció este viernes la autoridad nepalí de gestión de situaciones de emergencia, en un balance actualizado.

El balance en China

Las autoridades chinas reportan por su lado cinco muertos en la región autónoma del Tíbet.

Esto lleva a 584 el balance provisional de muertos por el desastre, que también habría dejado más de 1,900 desaparecidos.

Del lado chino, medios estatales informaron que el riesgo de inundaciones asociado a este lago está "disminuyendo gradualmente". Según precisaron, las tareas de rescate "se desarrollan de forma ordenada".

Un primer grupo de 21 rescatistas chinos logró finalmente llegar el viernes por la tarde a la zona del puesto fronterizo de Gyirong, en el corazón de la zona devastada, indicó la prensa estatal china.

El presidente chino, Xi Jinping, presidió el viernes una reunión sobre la situación y ofreció ayuda a su vecino nepalí.