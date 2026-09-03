Las emisiones de China caen en el segundo trimestre debido a guerra en Irán

China es una de las economías más potentes del mundo. ( EFE )

Las emisiones de dióxido de carbono de China, que contribuyen al calentamiento global, descendieron en el segundo trimestre del año debido al menor consumo de petróleo como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán, reveló un análisis publicado este jueves.

Ya habían bajado anteriormente pero en el periodo comprendido entre abril y junio se debió por primera vez a una caída del consumo de petróleo, según el análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), publicado por Carbon Brief.

Impacto en el clima

Las emisiones de CO2 se redujeron un 1% en el segundo trimestre, según el informe, con una caída del consumo de petróleo del 9% en general y del 16% en el sector del transporte, según los datos del Gobierno chino.

La situación "ha validado muy claramente la estrategia de seguridad energética de China y, especialmente, el papel de la electrificación", declaró a la AFP Lauri Myllyvyrta, cofundador y analista principal del CREA.

Las graves perturbaciones del tráfico a través del crucial estrecho de Ormuz han afectado al transporte de petróleo a China, la segunda economía más importante del mundo y el principal importador de crudo.

Myllyvyrta explicó a la AFP que los más de seis meses de guerra entre Estados Unidos e Irán han acelerado la adopción de la electricidad en China en sectores tradicionalmente grandes consumidores de combustible, como la construcción y la minería.

"Es muy probable que este tipo de cambios se mantengan", afirmó.

China es el mayor emisor, responsable de más del 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. El gobierno se ha propuesto alcanzar la neutralidad en carbono para 2060.

Aunque las emisiones descendieron en el segundo trimestre, aumentaron un 2% en el primero, según datos del CREA, lo que ha dejado los niveles "ligeramente al alza durante el primer semestre del año".

Esta semana las autoridades chinas anunciaron que la capacidad de energía solar del país ha superado a la generada por el carbón.