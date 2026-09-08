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Lluvias Nagoya
Lluvias Nagoya

Fuertes lluvias inundan calles de Nagoya, Japón

Es una de las tres ciudades más importantes de Japón y presenta un panorama complicado debido a las lluvias torrenciales

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    Fuertes lluvias inundan calles de Nagoya, Japón
    Inundaciones en calles de Nagoya (CAPTURA DE PANTALLA A VÍDEOS DE LAS INUNDACIONES EN X.)

    Un video grabado alrededor de las 4:00 de la tarde en Sakae, distrito de Naka, en la ciudad de Nagoya, muestra los efectos de las intensas lluvias que afectan la zona, con calles completamente inundadas y convertidas prácticamente en ríos.

    En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa cómo parte de los neumáticos de los vehículos queda sumergida bajo el agua, mientras los automóviles circulan por las vías levantando grandes cantidades de agua a su paso.

    Condiciones en las calles

    La situación también dificultó distinguir entre la calzada y la acera, debido al nivel alcanzado por el agua. Los vehículos mantuvieron las luces encendidas mientras avanzaban por las calles inundadas.

    Nagoya, considerada una de las tres ciudades más importantes de Japón, presenta un panorama complicado debido a las lluvias torrenciales.

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