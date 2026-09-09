China califica de "infundadas" las acusaciones de EEUU sobre robo de tecnología de IA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se encuentra bajo presión para responder al creciente éxito de los modelos de IA chinos. ( EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL )

China calificó este miércoles de "infundadas" las acusaciones de Estados Unidos de que laboratorios chinos de inteligencia artificial (IA) roban de forma sistemática las capacidades de los modelos estadounidenses, en medio de la carrera por la supremacía tecnológica entre ambos países.

Además, se suman a varias

de

por parte de

, formuladas por el

y compañías de

.

La agencia de ciberdefensa norteamericana acusó al gigante asiático de recurrir a un proceso conocido como "destilación", que consiste en entrenar un modelo de IA para que imite los resultados de otro más grande y capaz.

El método se utiliza ampliamente en toda la industria, pero Washington afirma que las empresas chinas lo han implementado a gran escala para copiar ilícitamente los sistemas estadounidenses.

"Las empresas de inteligencia artificial con sede en China llevan a cabo una extracción sistemática de funcionalidades y capacidades exclusivas de los modelos de las empresas de IA estadounidenses", se lee en el aviso del martes.

El documento detalla cómo DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI presuntamente utilizaron millones de intercambios y solicitudes para robar las capacidades de modelos estadounidenses de empresas como OpenAI, Anthropic, Google y xAI.

China rechazó estas acusaciones

"Estas prácticas estadounidenses ilustran perfectamente una estrategia que, bajo el pretexto de combatir la destilación, busca en realidad instaurar un monopolio industrial", señaló el Ministerio chino de Comercio en un comunicado.

Pekín calificó además las acusaciones de Washington de "infundadas" y las describió como un "claro ejemplo de doble rasero".

La AFP se puso en contacto con las empresas chinas, excepto con StepFun, a la que no se pudo localizar de inmediato. Moonshot AI se negó a hacer comentarios.

Trump se encuentra bajo presión para responder al creciente éxito de los modelos de IA chinos, que muchas empresas prefieren a las versiones estadounidenses de Anthropic o OpenAI, más potentes pero también más costosas.

En julio, Pekín acusó a la IA estadounidense de utilizar ejemplos chinos para entrenar sus modelos.